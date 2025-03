A DODICI ANNI DALLA MORTE L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI RICORDA PIETRO MENNEA

(Rdl) _____________

“Pietro Mennea, forgiato dal vento, dal mare e dal sole della nostra città, con la forza di chi non si arrende mai”. Parole del sindaco di Barletta Cosimo Cannito nell’anniversario della scomparsa (21 marzo 2013) del più grande atleta italiano di tutti i tempi. Per circa vent’anni ha corso da protagonista sulla scena mondiale in oltre 500 gare, ha partecipato a 5 Olimpiadi, battuto 2 primati mondiali, 8 primati europei, 33 record nazionali.

Il ragazzo di Barletta che a quindici anni sfidava in velocità la Porsche color aragosta o l’Alfa Romeo 1750 rossa battendole entrambe, vittorie che valevano 500 lire per un biglietto d’ingresso al cinema.

Il 12 settembre 1979, a Città del Messico, nella finale dei 200 metri piani ha stabilito il nuovo record del mondo in 19″72, un primato rimasto imbattuto per 17 anni.

La fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni, diceva con orgoglio. “Un uomo di studio e valori – aggiunge Cannito – esempio di umiltà, dedizione e coraggio. Barletta lo ricorda perché non è stato soltanto un campione nello sport, ma anche nella vita. Grazie Pietro per aver fatto brillare la nostra città nel mondo, la tua corsa – conclude il sindaco – continua nei cuori di chi non smette mai di credere nei propri sogni”.

Due atleti mondiali a confronto, Pietro Mennea classe 1952 e Sara Simeoni classe 1953, due ragazzi che avevano nel corpo e nella testa una grande voglia di vincere. Indimenticabili gli ori Olimpici a Mosca 1980 nelle gare di salto in alto e nei 200 metri disputate a distanza di quarantotto ore.

“L’esordio a Parigi per i Campionati Europei juniores – ricorda Simeoni – i nostri destini quasi in parallelo, abbiamo condiviso il Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli a Formia, ci esercitavamo insieme, io sulla pedana, Pietro sulla pista. Discipline diverse, ma durante gli allenamenti, in momenti di crisi, bastava guardarsi per superare la fatica”. Altri ricordi di Mennea? “Quelli – replica – sono stati anni bellissimi della nostra attività sportiva”.

