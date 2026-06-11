NOTE D’ARTE / “Grande Concerto d’erba”, OPERA DI RENATO CENTONZE, DONATA AL COMUNE A LEQUILE SABATO 13

di Raffaele Polo _______________ È prevista per sabato 13 giugno alle 19.30 la cerimonia che vedrà la donazione dell’opera di Renato Centonze alla città di Lequile, in un segno voluto fortemente dalla vedova dell’artista (scomparso nel 2010), Floris Quarta. In Piazza san Vito, a Palazzo del Municipio, sarà il Primo cittadino, Vincenzo Carlà, a presenziare alla cerimonia, inserita nel percorso ‘Alle porte della Città’ per rinsaldare la memoria di Renato Centonze, mai dimenticato nel mondo dell’Arte contemporanea della nostra realtà.

Sarà un simbolico lavoro ad essere donato alla comunità di Lequile: il ‘Grande Concerto d’erba’, pitto-scultura musicale di 2 metri x 2 metri, che è stato molto efficacemente così commentato da Antonietta Fulvio che, da sempre, ha conosciuto ed apprezzato l’opera di Centonze:

“Si può dare un’immagine al silenzio? E al suono? Allo stupore? È possibile entrare in sintonia con il mondo osservando un’opera d’arte? Il ‘Grande Concerto d’erba’ realizzato dall’artista Renato Centonze (Cavallino 1947- Lequile 2010) nel 1990, per la grande foresta dell’Amazzonia, sembra rispondere a questi quesiti e a ricordarci la bellezza e la potenza del fruscio del vento tra le tenere foglie di un prato che può diventare sibilo urlante se si scatena la tempesta… In un gioco di rimandi cromatici e di forme, il “Grande Concerto d’erba“ rappresenta uno degli esiti più alti della sua ricerca artistica che da soluzioni pittoriche passa, usando materiali diversi, alle pitto-sculture-sonore in cui, come lui stesso asseriva, «luci e suoni colorati diano dimensione allo stupore». Lo stupore che nasce osservando lo spettacolo della Natura che l’opera poeticamente suggerisce insieme al tema della sua tutela.”

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