ANCORA ESERCITAZIONI A FUOCO PRESSO IL POLIGONO MILITARE DI TORRE VENERI

(Rdl) ___________SCUOLA DI CAVALLERIA ESERCITAZIONI A FUOCO PRESSO IL POLIGONO MILITARE DI TORRE VENERI – LECCE IL COMANDANTE

Nel quadro dell’attività addestrativa prevista per l’anno in corso,

VISTO l’art. 332 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66;

VISTO l’art. 438 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 1995;

VISTA l’Ordinanza n. 18/2003 del 17 luglio 2003 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;

VISTO il verbale n. 145 datato 09/12/2024 del Comitato Misto Paritetico della Regione PUGLIA;

VISTA l’Ordinanza n.0003061 in data 12-03-2025 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.



RENDE NOTO CHE



Reparti militari eseguiranno esercitazioni a fuoco diurne e notturne con armi di vario calibro, nei giorni



01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,23,24,28,29 e 30 del mese di APRILE 2025

dalle ore 08.00 alle ore 23.00, nel Poligono Militare di Torre Veneri (Lecce), compreso fra le località di FRIGOLE MARE (a NORD) – S. CATALDO (a SUD), la strada provinciale “Litoranea Salentina” (ad OVEST) e lo specchio di mare antistante l’area addestrativa (a EST).



AVVERTE CHE

Il perimetro del Poligono Militare è segnato sul terreno da apposite tabelle indicanti il divieto di accesso da parte di estranei, i cui

limiti sono descritti nel riquadro sottostante (Coordinate terrestri “perimetro area militare”). La zona di mare prospiciente il poligono, delimitata dai punti denominati “coordinate geografiche della zona

permanentemente interdetta al traffico marittimo ed aere è permanentemente interdetta alla navigazione, all’ancoraggio ed alla pesca. Durante il tiro:

– saranno esposti bandieroni rossi di avvertimento in punti prestabiliti e visibili dalle zone circostanti;

– verrà intensificata la vigilanza mediante apposito servizio di vedetta, allo scopo di impedire l’accesso della zone di

esercitazioni da parte di chiunque. Nei casi di introduzione clandestina in luoghi militari e di ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare

dello Stato, si applicano gli articoli 260 e 682 del Codice Penale. Chiunque abusivamente penetri nella zona Militare del Poligono di Torre Veneri, prima durante e dopo lo svolgimento di

esercitazione a fuoco, corre pericolo grave per la propria incolumità sia per la possibilità di restare colpito sia per l’eventualità di

imbattersi in ordigni esplosivi. In quest’ultimo caso è da tenere presente che qualsiasi ordigno inesploso può esplodere anche se

leggermente mosso e pertanto non deve assolutamente essere toccato. Dell’eventuale rinvenimento dovrà essere data

immediatamente comunicazione a questo Comando o al più vicino Comando dei Carabinieri. È vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall’Autorità Militare, di ricercare e raccogliere proiettili sparati o parti di

proiettili sia nel luogo dell’esercitazione che nelle adiacenze, ivi compreso il fondale marino del tratto costiero appartenente al Demanio Militare, per una distanza dalla costa di circa Km.9. Gli scopritori, gli acquirenti ed i detentori di proiettili o parte dei medesimi, saranno denunciati alle competenti Autorità Militari e Giudiziarie.

Coordinate geografiche “zona permanentemente interdetta al traffico marittimo ed

aereo” Coordinate terrestri “perimetro area militare” A. 40° 25’ 31’’ N – 18° 15’ 30’’ E 1. 34T 267755E – 4478220N 2. 34T 267696E – 4478081N B. 40° 30’ 20’’ N – 18° 16’ 30’’ E 3. 34T 268076E – 4477668N 4. 34T 267545E – 4477071N C. 40° 29’ 25’’ N – 18° 19’ 03’’ E 5. 34T 267625E – 4476988N 6. 34T 267434E – 4476803N D. 40° 27’ 45’’ N – 18° 20’ 58’’ E 7. 34T 267320E – 4476907N 8. 34T 266923E – 4476830N E. 40° 25’ 55’’ N – 18° 22’ 28’’ E 9. 34T 266580E – 4476229N 10.34T 265104E – 4475213N F. 40° 23’ 05’’ N – 18° 23’ 18’’ E 11.34T 265471E – 4474847N 12.34T 266701E – 4475561N G. 40° 23’ 54’’ N – 18° 17’ 30’’ E 13.34T 267406E – 4475043N 14.34T 268344E – 4475112N 15.34T 268927E – 4475334N 16.34T 270237E – 4475623 d’ordine IL CAPO DI STATO MAGGIORE Col. c. (li.) s. SM Francesco Antonio SERAFINI __________ LA RICERCA nei nostri articoli del nei nostri articoli del 21 novembre 2012, del 26 gennaio 2022 e del 27 gennaio 2023

____________-

Category: Cronaca, Politica