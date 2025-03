MINORENNE ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE, VITTIMA UNA SUA COETANEA

(e.l.) __________ A distanza di otto mesi dai fatti, c’è stata una svolta nelle indagini sull’episodio di violenza sessuale denunciato da una ragazzina di 14 anni attirata con un tranello nella stazione di Maglie il 28 luglio scorso.

I Carabinieri hanno arrestato un coetaneo della vittima, portato in una comunità educativa, in stato di detenzione, come richiesto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce (nella foto).

Un suo amico, sempre in relazione a questo episodio, risulta indagato a piede libero.

