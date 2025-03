OGGI LA GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO

(g.p.) __________ Oggi è la Giornata Mondiale del Teatro. Questa è una riflessione sul Teatro.

Sulla fatica degli attori di Teatro, che è poi scambio continuo fra personaggi e interpreti, da una parte, e gli spettatori dall’altra, una magia unica che ogni volta si rinnova.

Sulla Bellezza del Teatro, sulla sua magia appunto, capace di realizzare ogni volta e a ogni ‘battuta’ di ogni volta l’ incanto di mondi nuovi; sulla sua potenzialità di interpretare e reinterpretare motivi e personaggi, di creare e ricreare la realtà; di riscoprire, e a volte scoprire, per la prima volta, quello che nemmeno pensavamo che esistesse, dentro e fuori di noi.

Spero lo leggano anche gli spettatori, abituali oppure occasionali, delle rappresentazioni teatrali, che in Teatro, un altro suo incanto, diventano anch’essi, come chi sta sul palco, allo stesso modo tutti quanti protagonisti, affinché capiscano meglio degli interpreti la fatica di mesi e mesi di prove, il sacrificio necessario, la tensione, che nel prezzo del biglietto non ci stanno.

Quanta fatica è necessaria! Ma che meraviglia essa sottende, limpida, di un delirante fermento, nuova e diversa ogni volta!

