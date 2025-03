EMOZIONI DI PATTINAGGIO ARTISTICO

di Elena Vada __________

Al TD Garden, il Palazzetto dello Sport di Boston, Stati Uniti, è cominciata l’edizione 2025 dei Mondiali di pattinaggio di figura.

BOSTON. Giovedì 27/3

I nostri Sara Conti-Niccolò Macii (Fiamme Oro), hanno incantato arrivando secondi nel programma corto delle coppie di artistico. Mai, come in questa occasione, la “perfezione” è stata un elemento fondamentale per poter arrivare al podio e i nostri atleti ce l’hanno messa tutta per conquistare ‘un metallo’ dopo il bronzo 2023.

La coppia azzurra è, a pieno titolo, in gara per conseguire una medaglia nel programma libero che si disputerà nella notte fra giovedì e venerdì. Tra le coppie prime in classifica, ci sono pochissimi centesimi … è una sfida all’ultimo…pattino.

BOSTON Venerdì 28/3

Ore 0.30: Tocca a Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. Solo quattordicesimi dopo il programma corto.

Purtroppo niente rimonta per gli azzurri, che rischiano di perdere ancora qualche posizione. Tante sbavature, qualche errore grave.

Ore 2,20: entrano in pista le ultime quattro coppie (le più forti), tra le quali i nostri Sara e Niccolò.

La classifica in questo momento è dominata dagli Stati Uniti, che giocano in casa.

1. Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS (CAN) – 199.76

2. Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV (USA) – 199.29

3. Ellie KAM / Danny O’SHEA (USA) – 195.38

2.38: La coppia tedesca, trova il programma incantevole, perfetto e si candida per la medaglia d’oro!

2.40: L’ Italia è sul ghiaccio: emozionatissimi assistiamo all’ esibizione dei nostri campioni.

Bravi, bravi! Commoventi. Col fiato sospeso attendiamo i punteggi. Sono da podio.

Per ora secondi.

2.50: Mancano ancora i giapponesi, primi in classifica che scendono in pista. Ottima esibizione. Sono PRIMI. Imbattibili! Bel programma, eseguito magistralmente con una velocità e fluidità incredibili.

Ma l’ ITALIA è sul podio: Medaglia di Bronzo Mondiale.

Ne siamo orgogliosi! Meravigliosi azzurri.

Classifica:

1. Riku MIURA / Ryuichi KIHARA (JPN)

2. Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN (GER)

3. Sara CONTI / Niccolo MACII (ITA)

Ore: 3.18 Premiazione: e sale anche il nostro Tricolore. Viva l’ Italia!

