PREPARTITA DI LECCE – ROMA

(Rdl) ___________ Sintesi della conferenza – stampa di questo pomeriggio dell’allenatore del Lecce Marco Giampaolo, alla vigilia della partita contro la Roma, valida per trentesima giornata del campionato di serie A, in programma al Via del Mare, domani, sabato 29 marzo, alle ore 20.45.

“Non è importante chi parte titolare, è importante che tutti facciano la prestazione, anche chi subentra…

Ranieri è un fuoriclasse sulla panchina e nella comunicazione, è un allenatore di grande esperienza e di grandi capacità. Nelle ultime tredici partite la Roma ha fatto dieci vittorie e tre pareggi…



Bisogna giocare ogni partita come se fosse l’ultima, senza calcoli. Ai calciatori ripeto spesso che non devono pensare alla vittoria, al pareggio, alla sconfitta, bisogna scendere in campo per ottenere il massimo, senza alcun tipo di masturbazione mentale e senza avere il rimpianto del giorno dopo. Non esiste rimpianto, il giorno della partita dai tutto te stesso e al triplice fischio devi uscire a testa alta…



I calciatori devono dare il massimo in ogni partita, senza pensare al domani. Alla tifoseria e all’ambiente chiedo di sostenere la squadra sempre, fino al 95°, se poi meriteremo i fischi sarà giusto prenderli, ma bisogna stare legati alla squadra, perché il nostro campionato è questo, dobbiamo essere consapevoli che c’è da soffrire fino alla fine. Poi alla fine tireremo le somme. Non servono disfattismi, quando perdiamo siamo tutti delusi, ma il giorno dopo si riparte, fino a quando il campionato mi dà una possibilità io devo azzannarla”.

