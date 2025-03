EMOZIONI DI PATTINAGGIO ARTISTICO – 3

(e.v.) ______________

È finita la terza giornata dei Mondiali 2025 di pattinaggio di figura, in corso di svolgimento al TD Garden di Boston (USA).

Guignard/Fabbri (foto) sono quarti, battuti per 65 centesimi. Siamo rammaricati, ma la rivincita ci sarà alle Olimpiadi e noi ci saremo a tifare in casa nostra.

Loro si dicono (nell’ intervista) molto delusi dai punteggi, la giuria forse non è stata imparziale. Hanno le lacrime agli occhi e noi pure.

Sabato 29/3 – Domenica 30/3

Quarta ed ultima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Boston negli USA, che si chiudono con il “Free Program” degli uomini.

ORE 22.50: siamo in diretta televisiva da Boston.

Il pattinaggio, come la danza classica maschili, sono molto più belli, interessanti, coinvolgenti, di quella femminile. C’è la potenza in più. Ci sono virtuosismi coreografici impareggiabili, che incantano.

Ci divertiremo.

00.30: Sul ghiaccio c’è il nostro Daniel Grassl. (22 anni di Merano- Fiamme Oro – foto). Vincitore dei campionati italiani di specialità, nel 2022.

Fa subito due errori, ma dimostra carattere e determinazione, perché non è semplice riuscire a rimettersi subito in assetto, in queste occasioni ed ottenere un buon punteggio.

Ci ha provato l’azzurro e forse ci è riuscito.

Arriva da un lungo periodo di stop. Ricordiamo che ha studiato in Russia e Cina ed stato il primo italiano a qualificarsi in una finale Grand Prix. Speriamo di vederlo alle Olimpiadi, perché lo merita.

00.50: Ecco il nostro Nikolaj Memola (Monza, 21 anni) vice-campione europeo, che si conferma un ottimo competitore.

Proverà a scalare qualche posizione dopo essersi piazzato al settimo posto (niente male) nello short program individuale maschile. L’ azzurro è allievo dalla mamma Olga Romanova.

L’ azzurro, capace di conquistare la nuova miglior prestazione di stagione, scavalcando, per la prima volta, quota 40 nelle components (parametri di base). L’ ho visto nel 2022 a Torino, nella Finale Juniores, è davvero Bravo!

Comincia benissimo. Nikolaj gareggia con grinta. Ha la difficoltà di 195 cm. d’ altezza da gestire.

Fiato sospeso …. È incoraggiato dallo scandire del battimani, del pubblico. Bel programma. Nessun errore…. Aspettiamo il punteggio: siamo quarti. È stato tolto qualcosa all’italiano, ma siamo nei primi 10.

Giuria non proprio imparziale.

È l’ ora dei migliori:

03.28: Il francese Kevin Aymoz, 27 anni, di Echirolles, quarto dopo il programma corto. Si allena tra Grenoble, Miami negli States e Losanna sotto la guida di John Zimmerman, Françoise Bonnard e dell’ex azzurra Silvia Fontana. È fantastico. Secondo per ora.

03.33: Sul ghiaccio c’è il kazako Mikhail Shaidorov, terzo dopo il programma corto, 20 anni nato ad Almaty.

E’ un programma stratosferico per il kazako che andrà a prendersi una medaglia qui a Boston! Nessun errore negli elementi di salto, anche buoni raccordi e i giochi sono fatti. È primo

Non c’è storia… È di un altro pianeta.

3.37: Tocca ora a Yuma Kagiyama, 21 anni, in rappresentanza del Giappone, secondo dopo lo short program. Nato a Yokohama, è allenato a Nagoya da Masakazu Kagiyama e Carolina Kostner. Sbaglia parecchio, ma la nostra Carolina gli insegnato classe e stile. È accanto a lui, durante l’assegnazione del punteggio. È secondo … a sorpresa!

3.44: Si chiude la gara e la lotta per il podio con l’atleta più atteso, in testa dopo lo short program e in grado di fare la sorpresa… attesa, se tutto funziona al meglio, lo statunitense Ilia Malinin, 20 anni di Fairfax (Virginia – USA), figlio di Uzbeki.

Questo Malinin è davvero difficile da battere. Solidissimo nei salti, anche se poco espressivo e interprete non straordinario.

È per la seconda volta: CAMPIONE DEL MONDO!

1. Ilia MALININ (USA)

2. Mikhail SHAIDOROV (KAZ)

3. Yuma KAGIYAMA (JPN)

Appuntamento all’anno olimpico 2026 di Milano Cortina! Grazie, Buona notte!

