UN’INTERA GIORNATA CULTURALE AL CAVALIERE AL BORGO ANTICO A COPERTINO DOMENICA 6 APRILE

(Rdl) __________ Domenica 6 aprile presso Il Cavaliere al Borgo Antico a Copertino ci sarà una intera giornata da vivere all’interno di uno dei palazzi più belli del nostro Salento, valorizzato dalla recente ristrutturazione a cura del notaio Paolo Dell’Anna che ha ridestinato l’immobile ad una struttura ricettiva di altissimo livello.

Domenica prossima dunque una giornata organizzata insieme all’associazione culturale Azione Parallela che prevede sin dal mattino una fiera espositiva dell’artigianato tipico locale.

Nel pomeriggio, a cura di Scena Muta, la presentazione del libro Jack&Chick di Cosimo Resta.

In serata invece lo spettacolo teatrale Ugo di Carla Vistarini con Ivan Raganato, Maria Antonietta Vacca e Alisia Mariano, reduci dal recente successo a Roma presso il teatro Off Off.

“Una giornata tutta da vivere godendo della bellezza del Palazzo e delle tante iniziative che Al Cavaliere al borgo antico si trasformano magicamente in eventi”, ha commentato la dottoressa Tonia Mazzotta, responsabile della programmazione e della organizzazione della Dimora storica di Copertino.

Per info e prenotazioni: 347 5160895 – 327 3773846

