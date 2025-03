“Rione Santa Rosa, una grande storia d’amore”… CHE CONTINUA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Lecce Giuseppe Schiraldi ci scrive (nella nostra foto di archivio, la storica visita nel 1960 di Amintore Fanfani, il quale diede il suo nome al ‘piano casa’ del governo con cui fu costruito il quartiere) _______

Caro direttore Giuseppe Puppo, che fra l’altro sei un ‘santarosiano’ doc…

Ti comunico che abbiamo costituito e registrato il Comitato di Quartiere Santa Rosa – Adriatica – Cicalella che comprende l’intero territorio di Santa Rosa, la Via Adriatica sino alla “capu te Santu Oronzu” e la contrada Cicolella, un agglomerato di abitazioni sul lato dx con 600 famiglie.

Come ben conosci il Quartiere Santa Rosa è una grande opera urbanistica della fine degli anni Cinquanta voluta dalla politica del tempo. Nel quartiere di alloggi popolari si raggruppavano la maggior parte dei servizi come il mercato rionale, la stazione dei Carabinieri, negozi di vario genere, scuole e impianti sportivi, nonché la Parrocchia.

Da un po’ di anni il quartiere versava in condizioni pessime, per cui la necessità di far nascere un qualcosa di utile per tutti. Su mia iniziativa sono nati dapprima il gruppo Santa Rosa – una grande storia d’amore e oggi il Comitato di Quartiere, con un gruppo di persone speciali.

Sono stato nominato Presidente mentre Vice Presidente Beniamino Florido e Segretario Cosimo Allegretti. Gli altri Consiglieri sono Claudio Sferra, Gianfranco Dell’Onze, Alfredo Romano, Bruno Biscuso, Avv. Francesco Dragone e Ing. Valerio Biscuso.

Ti comunico che il Comitato è stato suddiviso nei seguenti Settori, con relativo Responsabile: – Salute, Sicurezza, Disabilita’ e Sociale: sig.ra Stefania Pepe; – Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilita’ e Trasporti: sig. Claudio Sferra; – Verde Pubblico e Decoro Urbano: sig. Alfredo Romano; – Cultura, Educazione e Sport: sig. Gianfranco Dell’Onze; – Commercio e Artigianato: sig. Bruno Biscuso; – Manifestazioni, Spettacoli, Turismo e Servizi Generali: sig. Giuseppe Schiraldi; – Sito Web e Social: Prof. Domenico Perrone; – Settore Legale e Contenzioso: Avv. Francesco Dragone.

Stiamo inserendo online il Sito ufficiale del Comitato al quale si potra’ accedere digitando http://www.quartieresantarosalecce.it.

Gli iscritti al Sito potranno interagire e comunicare le criticita’. I Capi Settore provvederanno a inoltrare le istanze agli Enti competenti. Ovviamente il Sito sara’ protetto e monitorato.

Infine nel mese di maggio organizzeremo una manifestazione di piazza per far conoscere il Comitato. Nella stessa manifestazione, dove verranno invitati autorita’ civili e religiose, premieremo sette eccellenze del quartiere distintesi in vari campi.

Gli scopi del Comitato sono far rinascere il quartiere per cercare di riportarlo agli antichi splendori, nonche’ ausilio e supporto ai bambini, alle donne e agli anziani che versano in condizioni di indigenza.

Personalmente andro’ in pensione a fine giugno e avro’ piu’ tempo da dedicare al quartiere e al Comitato. Ti sarei grato se polessi fare un articolo sulla testata che dirigi con grande professionalità e di informare i lettori di leccecronaca.it di tutte le iniziative che faremo.

