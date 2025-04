LA POLIZIA NOTA E ARRESTA A CAVALLINO PRESUNTO SPACCIATORE

Report della Questura di Lecce ________

LECCE: NASCONDE LA DROGA IN CASA, LA POLIZIA DI STATO LO ARRESTA

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di una perquisizione domiciliare eseguita a Cavallino, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un uomo italiano di 43 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, ai fini di spaccio.

A seguito di un’attività informativa, gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Lecce ha saputo che un uomo di 43 anni era dedito alla vendita di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marjuana.

Nei giorni precedenti l’arresto, l’indagato è stato pedinato ed osservato mentre entrava ed usciva da un’abitazione sita in Cavallino e, durante la giornata, quando percorreva le vie cittadine, ove veniva avvicinato da numerosi giovani, probabilmente acquirenti.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Lecce hanno rilevato nei pressi del suo presunto domicilio la presenza dell’autovettura con all’interno l’uomo di 43 anni ed un’altra persona all’interno dell’abitacolo del mezzo mentre colloquiavano tra di loro.

Sospettando una cessione di sostanza stupefacente i poliziotti hanno deciso d’intervenire e di sottoporre l’indagato a perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare, fase in cui il 43 cercava di depistare gli agenti dichiarando di abitare con i propri genitori in un altro paese, ma in realtà, dall’osservazione compiuta dal personale della Squadra Mobile emergeva che l’indagato occupava un immobile a Cavallino.

Alla perquisizione personale seguiva quella all’intera abitazione che dava esito positivo.

Sono Stati recuperati nr.01 involucro in cellophane trasparente con all’interno sostanza vegetale essiccata dalle caratteristiche organolettiche della marjuana per un peso lordo di grammi 51,00; nr.01 sacchetto di pellicola trasparente con all’interno 18 involucri in cellophane di colore bianco a forma di birilli chiusi con nastro adesivo gommato di colore nero e verde, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso totale lordi di grammi 08,00, suddivisi in 09 chiusi con nastro verde e 09 chiusi con nastro di colore nero, un bilancino elettronico regolarmente funzionante di colore grigio; una lama/taglierino intriso di sostanza stupefacente riconducibile alla marjuana; un coltellino con manico di colore verde con lama di 5 cm intrisa di sostanza stupefacente riconducibile alla marjuana.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro ed è stato informato il P.M. di turno che ha disposto di associare l’uomo, agli arresti domiciliari, presso il suo domicilio di Cavallino in attesa di convalida.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 8 aprile 2025

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

La persona arrestata è Pietro De Donno, 43 anni, della provincia di Trapani.

