IL CARROZZONE VA AVANTI DA SE’, IL LECCE SI PRESENTERA’ IN CAMPO

La decisione della Lega di Serie A di far recuperare Atalanta – Lecce domenica 27, quando ancora la salma del fisioterapista Graziano Fiorita si trova a Bergamo in attesa dell’autopsia, e contro la volontà dei calciatori di voler tornare in campo solo dopo i funerali, è stata imposta, subita dunque dalla società giallorossa.

Pur in mancanza di comunicati ufficiali del club, è stato possibile ricostruirlo da quanto filtrato in queste ultime ore e da quanto avvenuto nel frattempo.

I giocatori non si sono allenati neppure questa mattina, se non in una breve ‘rifinitura’, giusto per muovere i muscoli.

Non andranno in ritiro e trascoreranno questa notte in città ognuno a casa propria.

Ovviamente è saltata pure la conferenza – stampa di ogni vigilia di mister Marco Giampaolo.

La partenza per Bergamo avverrà domani mattina domenica stessa, e all’arrivo all’aeroporto di Orio al Serio, sosta in hotel e poi allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, dove alle 20.45 è previsto il fischio di inizio.

Questo – si presume sempre da quanto trapelato – per evitare l’applicazione delle norme vigenti, per cui se una squadra non si presenta in campo senza giustificato motivo, subisce, oltre alla sconfitta a tavolino, anche un punto di penalizzazione in classifica.

In città, questa mattina i tifosi giallorossi degli ultras hanno protestato esponendo davanti ai cancelli del Via del Mare uno striscione eloquente (nella foto di copertina).

A loro hanno fatto chiara eco da Bergamo gli ultras bergamaschi

Sono trasversali insomma e univoche, estesesi anche a tante personalità ed esponenti del mondo del calcio, le prese di posizione contro questa assurda decisione della Lega di Serie A, giustificata – giustificata per modo di dire, a loro modo di dire – con la volontà di non comprommettere la regolarità del campionato.

Ma niente da fare: lo spettacolo deve andare avanti, comandano gli interessi, comandano i soldi, in questo calcio che non ci piace più. __________

