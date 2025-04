STRISCIA LA PETIZIONE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato dell’associazione Mind Menti Indipendenti __________

Oltre mille firme in poche ore, la petizione contro le strisce blu a Lecce ora anche online.

“In meno di 8 ore di banchetti abbiamo raccolto circa mille firme. La petizione contro le nuove strisce blu nelle periferie ora si sposta online dove potrete sostenere la causa.” Annuncia Alberto Siculella, Presidente di Mind Menti Indipendenti.

“Per noi il PUMS è un libro dei sogni fatto con gli incubi dei cittadini, vessati da un ennesimo balzello. Chiediamo che prima di alzare i costi ed aumentare gli stalli blu, ci sia una mappatura di criticità e risorse dei quartieri, per una visione complessiva, strategica e integrata della mobilità.” Sostiene l’ex candidato Sindaco di Lecce.

“Proponiamo di rimodulare gli stalli attuali ed inserirne di nuovi in aree di utilizzo saltuario ed edonistico (stadio, fiera ecc). L’attuale configurazione porterebbe solo a comprimere le auto in vie secondarie, alla ricerca di parcheggi gratuiti e non risolverebbe problemi storici per commercianti, professionisti, residenti e domiciliati nelle nostre periferie.” Conclude Siculella.

Il link per la petizione è https://www.change.org/no-strisce-blu-lecce

__________

LA RICERCA nei nostri articoli del 5, 10 e aprile scorso

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo