“Musica, Sport, AI e Tecnologie: le infinite possibilità nei problemi del neurosviluppo”: CONVEGNO PER PROMUOVERE L’INCLUSIONE DEL CENTRO STUDI KOINE’ EUROPE AL CASTELLO DI ACAYA SABATO 3

Promuovere l’inclusione delle persone con disturbi del neurosviluppo attraverso musica, sport, intelligenza artificiale e nuove tecnologie: è l’obiettivo del convegno “Musica, Sport, AI e Tecnologie: le infinite possibilità nei problemi del neurosviluppo”, che si terrà sabato 3 maggio 2025 a partire dalle ore 15.00 presso il Castello di Acaya (Lecce).

L’evento è organizzato dal Centro Studi Koinè Europe di Lecce, guidato da Nicoleta Apopei (nella foto), in collaborazione con l’Associazione Onlus “Le Ali dei Pesci” di Roma, presieduta dall’avv. Michele Bonetti, con il patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare e dell’Ordine dei Medici di Lecce, e il supporto dei Lions Club Lecce Messapia, Grecia Salentina e Porta Grika.

Sarà una giornata intensa e coinvolgente, scandita da momenti di approfondimento scientifico, testimonianze dirette, interventi istituzionali e iniziative aperte alla cittadinanza. Oltre agli interventi di esperti, professionisti del settore e rappresentanti delle istituzioni, il Convegno vedrà la partecipazione attiva di famiglie, volontari e associazioni, creando un clima di condivisione e comunità.

“Abbiamo immaginato questo evento come un abbraccio ideale tra scienza, solidarietà e comunità – affermano Nicoleta Apopei e Michele Bonetti -. Crediamo fortemente che la ricerca e l’innovazione possano dialogare con la quotidianità delle famiglie e offrire strumenti reali per migliorare la qualità della vita delle persone con disturbi del neurosviluppo. Ma per farlo servono rete, ascolto e azioni concrete. Questo convegno è il nostro contributo per costruire, insieme, una società più inclusiva e consapevole; è un punto di partenza poiché dopo l’evento, prenderà il via un progetto per l’apertura di una ONLUS de ‘Le Ali dei Pesci’ in Puglia, coordinato dalla dott.ssa Apopei”.

Un benvenuto a cura del Vespa Club Lecce darà il via alla manifestazione in un’atmosfera di festa. Dopo i saluti istituzionali, seguiranno un intermezzo musicale interpretato da Ilaria Calò, e un intervento speciale di Pantaleo Corvino, Direttore dell’Area Tecnica dell’U.S. Lecce. L’evento proseguirà poi con i contributi di professionisti ed esperti dei diversi aspetti connessi alle problematiche del neurosviluppo.

Durante tutta la giornata, nell’ex scuola, sarà attivo uno spazio dedicato agli screening sanitari gratuiti per la cittadinanza, con la presenza di medici e specialisti a disposizione del pubblico. La manifestazione ospiterà inoltre una raccolta fondi benefica per sostenere la ricerca scientifica sui disturbi del neurosviluppo e contribuire alla realizzazione di un’area ludico-creativa inclusiva destinata ai più piccoli.

Il convegno sarà moderato da Maria Rosaria Polo (giornalista), Nicoleta Apopei (Centro Studi Koinè Europe) e Michele Bonetti (Le Ali dei Pesci).

Segue il programma completo della manifestazione.

PROGRAMMA

MUSICA, SPORT, AI E TECNOLOGIE:

LE INFINITE POSSIBILITA’ NEI PROBLEMI DEL NEUROSVILUPPO

Castello di Acaya, 3 maggio ore 15

H. 15.00 SALUTI ISTITUZIONALI :

Don Valentin DIAC – Sacerdote della Diocesi di Lecce, Parroco di Acaya

Mauro DE CARLO – Sindaco di Vernole

Mihnea Claudiu DRUMEA – Segretario di Stato presso la Segreteria Generale del Governo, RO

Alessandro DELLI NOCI – Assessore della Regione Puglia

Simona Maddalena MANCA – Consigliere del Ministro G. Valditara

Adriana POLI BORTONE – Sindaco di Lecce

Fabio TARANTINO – Vice Presidente Provincia di Lecce, Sindaco di Martano

Maurizio CISTERNINO – Sindaco di Melendugno

Gianluca TOMMASI – Sindaco di Calimera

Valeria SARACINO – Presidente Lions Grecia Salentina

Patrizia ARALLA – Presidente Lions Club Lecce Messapia

Daniele VERDESCA – Presidente dell’Associazione Olimpyus

INTERMEZZO MUSICALE :

Ilaria CALO’ – “A modo tuo – Elisa”

H. 15.30 APERTURA DEI LAVORI :

Nicoleta APOPEI – Centro Studi Koinè Europe

OSPITE SPECIALE :

Pantaleo CORVINO – Direttore Generale dell’Area Tecnica U.S. Lecce

H. 16.00 INTERVENTI RELATORI :

Carla SOGOS – MD PhD Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Neuroscienze Umane – Policlinico Umberto1°

“Il gruppo terapeutico nei bambini e nelle bambine con Disturbo dello Spettro Autistico”

Vincenzo GUIDETTI – Professore ordinario emerito di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, Università “La Sapienza” di Roma, Italia. Già Presidente dell’Esecutivo dei Professori Italiani di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (2011-2017)

“L’ uso dell’intelligenza Artificiale nell’infanzia e nell’Adolescenza: Vantaggi e Rischi”

Maurizio BARBIERI – PhD Professore ordinario di Geochimica, Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Direttore Centro di Servizi sportivi Sapienza Sport Università SAPIENZA di Roma

“Le Ali dei Pesci e Sapienza: un’Alleanza per l’Inclusione attraverso lo Sport”

Umberto NANNI – Professore, Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica Gestionale

“Intelligenza Artificiale: origini della potenza ed alcune insidie di questo strumento formidabile

Vincenzo CICCARESE – Psicologo psicoterapeuta cognitivo- comportamentale. Co-founder Istituto Santa Chiara, CEO One Health Vision, Direttore e docente delle Scuole di Specializzazione di psicoterapia cognitivo-comportamentale di Lecce e Roma

“Innovazione digitale e riabilitazione“

Antonia CAMPANELLA – Docente di Logopedia generale presso l’Università degli Studi di Bari e del Salento. Direttore scientifico Centri LogoPsicoPedagogici “La Comunicazione”. Autrice del “Sistema Campanella”

Maria GALATOLA – Fonolinguista, esperta del Sistema Campanella. Responsabile della didattica sistemica dei Centri LogoPsicoPedagogici “La Comunicazione”

“Dalla musica al linguaggio, attraverso il corpo”

Lorella BOLDRINI – Scrittrice sull’Autismo e Musicista

“Nel segno dell’emozione “

Gino PECCARISI – Presidente CAM, Medico di famiglia presso ASL LECCE

“Breve storia del SSN e avvento della telemedicina”

Maria Donata CISTERNINO – Medico Specialista in Neurologia ed in Medicina Legale – Dirigente Medico nella P.A.

“Il valore terapeutico della musica, delle arti e delle tecnologie digitali nei disturbi del neurosviluppo alla luce delle recenti normative sulla disabilità: passato, presente e futuro”

Giorgia BASILE – Testimonianza “Le Ali dei Pesci”

““Le Ali dei Pesci”: La Nostra Grande Famiglia”

Stefania MONOPOLI – Responsabile Centro Estivo “Le Ali dei Pesci”

“Le nostre ali per la leggerezza delle famiglie”

Francesco RIZZO – Dottore in scienze motorie e Docente, Responsabile dell’Area Sport dell’Ass. “Le Ali dei Pesci” “A tutto Sport con Le Ali dei Pesci”

Naira Maria MAIOLO – Presidente Fondazione Fameli Tresca

“Dare Ali ai Sogni: la Partnership tra Fondazione Fameli Tresca e Le Ali dei Pesci“

Giacomo FARI’ – PhD, Medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa – Fisiatria

“Lo sport come occasione di riabilitazione per persone con disabilità”

Maurizio MOLENDINI – Responsabile Referente Provinciale CTS Lecce

“Lo sportello Autismo del CTS Lecce a servizio del territorio “

Gabriele MONTINARO – Dottore in Scienze delle Attività Motorie e sportive

“Lo sport come ponte per l’inclusione dei bambini con disturbo dello

Spettro autistico”

Roberto MARTI – Presidente Piccola Industria Confindustria Lecce

“L’utilizzo dell’AI a sostegno delle disabilità nel mondo del lavoro”

Luca DE GIORGI – Pedagogista – Dottore di Ricerca in Pedagogia dello Sviluppo – Direttore Scientifico del Centro Psi-coPedagogico e di Tutoraggio Didattico

“Musica e Dislessia. Paradigmi e strategie inclusive per bambini con DSA”

Benedetta LIQUORI – Psicologa presso il servizio di riabilitazione neuropsicologica di Istituto Santa Chiara. Project manager One Health Vision

“L’importanza delle Digital Therapeutics-DTx nel neurosviluppo“.

Anna Chiara VIMBORSATI – Avvocato Foro di Taranto

“Educare all’inclusione: lo sport come diritto nella scuola contemporanea”

H. 19:30 CHIUSURA DEI LAVORI :

Denise GABRIELI – Centro Studi Koinè Europe

Claudia PALLADINO – Tesoriere Ass. Onlus “Le Ali dei Pesci”

Nicoleta APOPEI – Centro Studi Koinè Europe

MODERANO :

Nicoleta APOPEI – Amministratore Unico Centro Studi Koinè Europe

Michele BONETTI – Presidente Associazione “Le Ali dei Pesci”

Maria Rosaria POLO – Giornalista

