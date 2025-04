NOVITA’ EDITORIALI / IL ROMANZO “Fragili confini”, ESORDIO DI ROBERTO PENNELLA

di Raffaele Polo _________

Il fascino dei viaggi, degli itinerari lontani e poco conosciuti, è sempre ricercato dai lettori che, questa volta, possono affrontare un viaggio epico tra le steppe della Mongolia, una corsa contro il tempo e i fantasmi del passato, con la struggente ricerca di un padre intento a riscattare sé stesso e restare accanto al figlio:

“Fragili Confini” è il debutto narrativo di Roberto Pennella, edito da I Libri di Icaro (244 pagine, 18 euro, disponibile da lunedì 5 maggio).

Il romanzo è ambientato a Milano nel 2019. Il protagonista, Flavio, è un video-reporter in crisi personale e professionale, disposto a tutto pur di non perdere la custodia del figlio. In un atto estremo, accetta di documentare il leggendario “Mongol Derby”, una gara a cavallo lunga mille chilometri che segue le antiche rotte postali di Gengis Khan.

Ad accompagnarlo nel viaggio è Adriano, un consulente finanziario in fuga da un passato torbido. Insieme, tra tempeste di sabbia, notti gelide e momenti di intensa introspezione, i due uomini affrontano non solo la sfida fisica, ma anche quella emotiva, trovando nel dolore e nella corsa una possibilità di rinascita.

Roberto Pennella, nato a Milano nel 1979 e oggi residente a Como, è ingegnere delle telecomunicazioni e manager in un grande gruppo bancario.

Con “Fragili Confini” firma il suo esordio nella narrativa, dando voce a una storia intensa e profonda che riflette sul senso della paternità, del riscatto e sul coraggio di affrontare sé stessi per cambiare il proprio destino.

