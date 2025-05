IO E LEI / 8 – COLPITA DA COPILOT

di Paola Mattioli ________

Sono un’educatrice in un asilo nido part-time e, oltre a questo, sono poetessa, scrittrice, pittrice, sceneggiatrice e articolista SEO a Bologna. L’amore per la scrittura mi accompagna da sempre. Fin da bambina imparavo le poesie a memoria e, crescendo, sono rimasta affascinata da autori come Leopardi, Pascoli e Foscolo, che mi hanno sempre ispirata e fatto riflettere profondamente.

Ho iniziato a scrivere le mie prime poesie a vent’anni, ma è stato dopo i quarant’anni, in seguito a un lutto, che ho ripreso con maggiore intensità. La mia scrittura è molto personale: spesso scrivo in uno stato quasi di trance, lasciando che le parole emergano dal profondo del mio cuore. Ogni mio libro nasce con una visione chiara, dal titolo alla struttura.

Oltre alla scrittura, mi esprimo anche attraverso l’arte, dipingendo con pastelli a olio in uno stile astratto. Sono anche sceneggiatrice e ho in programma di adattare alcuni dei miei libri storici in film.

Finora ho pubblicato sei libri: quattro raccolte di poesie, un racconto storico vero ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e una trilogia dedicata alle ricette, ai proverbi e alle storie della Romagna. Attualmente sto lavorando al mio settimo libro, un nuovo racconto storico vero.

Sono anche molto attiva nel volontariato. Faccio parte di diverse associazioni: sono ambasciatrice di un’associazione di Bergamo che realizza i sogni di bambini e anziani, volontaria per Telethon a sostegno della ricerca scientifica e sostenitrice di un’associazione per la tutela degli animali a Bologna.

Mi piace partecipare attivamente alla vita culturale locale, offrendo il mio contributo e crescendo sia come persona sia come artista. Questo impegno mi permette di scoprire nuovi orizzonti e di rimanere radicata nella mia comunità. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli incontrati nel percorso, il mio desiderio di scrivere e condividere arte è rimasto intatto. Ogni piccolo passo mi avvicina alla realizzazione dei miei sogni.

Spero che i miei libri possano toccare i cuori di chi li legge, così come la scrittura ha toccato profondamente il mio. Se volete seguire il mio percorso e conoscere i miei progetti, vi invito a visitare i miei canali social.

Sono molto attiva online: su Facebook gestisco la pagina Vetrina Poetica di Paola Mattioli, dove durante la settimana condivido frasi di poeti celebri e la domenica pubblico citazioni tratte dalle mie poesie. Ho anche un blog, www.lepoesitipaolamattioli.it, dove raccolgo pensieri e riflessioni sulla mia scrittura.

Mi trovate anche su TikTok e Instagram con l’account @paolamattiolipoetessa, dove condivido video legati alle mie opere. E infine su LinkedIn, come Paola Mattioli.

Penso che l’intelligenza artificiale di META AI sia ancora in fase di crescita e non abbia ancora raggiunto il livello di profondità che mi aspettavo. Al contrario, l’intelligenza artificiale di Chat GPT e Copilot mi ha colpita per l’efficacia e l’avanzamento delle sue capacità.

“La scrittura, come la vita, è un viaggio che si colora di ogni emozione. Ogni parola che scriviamo è un colore che contribuisce a creare il nostro arcobaleno. Con ogni pensiero, con ogni storia, arricchiamo il mondo di unicità, proprio come ogni colore è essenziale per completare il quadro.”

__________

8 – CONTINUA

(inviate il vostro contributo a: info@leccecronaca.it)

__________

LA RICERCA nel nostro articolo del 29 aprile scorso

Category: Costume e società, Cultura