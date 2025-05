LA TRAGICA MORTE PER UN MALORE IMPROVVISO IN CASA SUA A MAGLIANO DI MICHELA GERARDI, OPERATRICE DEL 118

(e.l.) _________ Michela Gerardi, 37 anni, operatrice sanitaria del 118, è morta improvvisamente questa mattina nella sua abitazione di Magliano, frazione di Camiano. Era in bagno per prepararsi per andare al lavoro, quando è stata stroncata da un malore improvviso.

Sgomento in tutto il Salento. In queste ore sono tantissime sui social le testimonianze di affetto e di partecipazione al lutto da parte di amici, colleghi e conoscenti.

Qui di seguito solo pochi, frammenti di ricordi capaci di dare un’idea della giovane _______

“Sei stata sempre vicina alla nostra Associazione, ai nostri bambini. Non posso dimenticare il tuo grande cuore, il tuo immenso amore, la tua grande sensibilità. Una persona speciale dal cuore grande! Un’operatrice del 118 meravigliosamente unica!”

“Sei sempre stata una persona bellissima,un amica su cui contare sempre. D’ora in poi anche gli angeli conosceranno il tuo grande cuore”.

“Chi come te e come noi ha scelto questo mestire, in mezzo alle difficolta’ vede sempre un opportunita’, come quella quella che non ci hai concesso, ci hai lasciato solo l’ ingrato compito… La tua fatalità ci ha colpito duro. Esorcizzare questo evento sarà durissimo”.

E via di questo passo, a decine.

Aggiungiamo solo il ricordo della Croce Rossa Italiana di Lecce:

“Hai saputo proteggere i più vulnerabili come infermiera e come soccorritrice nei vari servizi di Croce Rossa. Soprattutto in pandemia, parlavamo con gli occhi e ci comprendevamo, oggi tutto è incomprensibile, abbiamo perso le parole. Prevale lo sgomento e un dolore racchiuso in un perché al quale non ci sarà mai risposta. Perderti così non era contemplato Michela, non così presto. Proprio NO. Increduli e affranti ci uniamo al dolore della tua mamma e dei tuoi cari, certi che il tuo passaggio su questa terra e in questa vita, resterà per sempre nei ricordi di chi ti ha conosciuta e ti ha voluto bene. A Dio Michela.

Il presidente, il direttivo, le infermiere volontarie e i volontari tutti di Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce – sede di Leverano – si uniscono al dolore della famiglia della volontaria Michela Gerardi, che ci ha lasciati prematuramente”

