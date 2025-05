POLVERE DI STELLE / GLENN FORD, LA PISTOLA PIU’ VELOCE DI HOLLYWOOD

di Elena Vada ___________

E’ stato giudicato la pistola più veloce dei western hollywoodiani. Era capace di estrarre e sparare in 0,4 secondi, meglio di James Arness e John Wayne.

Oggi vi parlo di GLENN FORD

Nel 1946, Bette Davis lo volle accanto a sé, in “L’anima e il volto” di Curt Bernhardt

Nello stesso anno, è insieme a Rita Hayworth in “Gilda”, film che gli diede fama e successo internazionale. Il secondo dei cinque film che i due girarono insieme: “Seduzione” (1942), “Gli amori di Carmen” (1948), “Trinidad” (1952) e “Trappola mortale” (1966).

Ma, senza queste straordinarie Star, che gli offrirono un’ occasione eccezionale, ci ricorderemmo di lui?

Gwyllyn Samuel Newton Ford (nome d’arte Glenn), nacque a Sainte-Christine in Quebec (Canada) il primo maggio del 1916, da una famiglia benestante di origine gallese, con la quale, a otto anni, si trasferì in California, a Santa Monica.

Iniziò a fare l’attore nel 1937, due anni dopo ottene un ruolo di rilievo nel lungometraggio “Heaven with a Barbed Wire Fence” (1939).

Nel ’39 diventa cittadino americano e, dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti, si arruolò volontario in Marina.

La sua carriera raggiunse l’apice negli anni Cinquanta che lo consacrarono icona del noir “Il grande caldo”, 1954 di Fritz Lang (foto)

e soprattutto dei western:

“Il traditore di Fort Alamo” (1953), “Uomini Violenti” (1955), “La pistola sepolta” (1956), “Vento di terre lontane” (1956), “Quel treno per Yuma” (1957), “La legge del più forte” (1958), “Cowboy” (1958) e “Cimarron” (1960) film, che fanno parte dell’immensa cinematografia detta il ‘Mito della Frontiera’.

Negli anni Settanta Glenn Ford lavorò soprattutto in televisione, con sporadiche apparizioni sul grande schermo anche se in mega produzioni come “Superman” (1978) fino agli anni ’90.

In tutto girò circa cento pellicole, toccando tutti i generi, dal western al film di guerra, dalla commedia al film drammatico, capace di immedesimarsi nell’uomo comune costretto a vivere situazioni insolite, difficili o nell’ eroe.

Non ha mai vinto l’Oscar, ma ha vinto il Golden Globe per “Angeli con la pistola” (1961) di Frank Capra, una stupenda commedia

con Bette Davis e Peter Falk.

Per la sua fama ha meritato una stella nella ‘Walk of Fame’ di Hollywood.

Nel 1978 è stato ammesso alla Western Performers Hall of Fame National Cowboy Western Heritage Museum di Oklahoma City, l’equivalente simbolo di gloria per gli interpreti di film western.

Tra le sue interpretazioni più famose “Alla larga dal mare” e “Quel treno per Yuma”, entrambi del 1957, “I 4 cavalieri dell’Apocalisse (1962), “La battaglia di Midway” (1976).

Questo attore fu capace di portare sullo schermo personaggi decisi, dotati di carattere e forza interiore, e, al tempo stesso, affabili, cortesi, sensibili e romantici.

Ma, che dirvi…. secondo il mio modesto parere, le sue erano ottime interpretazioni, ma mancava d ‘espressività. Il volto era un po’ statico, non aveva quel fascino e carisma che, suoi colleghi, meno bravi a recitare, sapevano esercitare.

Aveva una faccia da uomo comune, da persona normale, che può passare inosservata. Fu, comunque, molto amato dalle signore, perché avvenente e fu tra i più pagati attori della sua epoca.

Però non è mai stato proposto per una nomination, o per un premio alla carriera.

Peccato, perché ha girato tanti dei bei film.

Vi segnalo “Il seme della violenza” (1955) diretto da Richard Brooks, sul disagio dei ragazzi di periferia (di tutte le razze) in una scuola pubblica americana, dove Ford fa l’ insegnante e cerca d’ integrarli. Nel film c’è un giovanissimo, ma già bravo, Sidney Poitiers. (Foto).

Ford si è sposato e ha divorziato quattro volte. Un solo figlio.

E’ stato insignito nel ’92 della ‘Legion d’Onore’ per le sue azioni, durante la Seconda guerra mondiale.

Dal 2005 si trasferì a vivere con la famiglia del figlio Peter, a Beverly Hills, Los Angeles (California) USA, dove si è spento all’età di 90 anni, il 30 agosto 2006.

( 29 – continua )

