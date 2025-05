TRAFFICO DI DROGA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO, TREDICI ARRESTI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto __________

Alle prime luci del 12 maggio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, con il supporto di reparti specializzati tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia”, il 6° Elinucleo di Bari e il Nucleo Cinofili di Modugno, hanno arrestato 13 persone nelle province di Taranto, Bari, Foggia e Bologna.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione G.I.P., ha riguardato dieci soggetti destinati al carcere e tre agli arresti domiciliari.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L’inchiesta, partita nell’ottobre 2022, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Le indagini hanno svelato una rete criminale dedita al traffico di cocaina, eroina, hashish e marijuana, attiva nei comuni di Taranto, Ginosa, Laterza, Montescaglioso (MT) e Molinella (BO).

Uno dei capi del gruppo, in collaborazione con altri intermediari, avrebbe reclutato lavoratori agricoli, prevalentemente magrebini, romeni e italiani, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento. I braccianti, impiegati in aziende agricole della provincia jonica, erano privati del riposo settimanale, non avevano regolare contratto e lavoravano senza adeguate norme igieniche, ricevendo compensi inferiori ai minimi contrattuali, talvolta pagati con sostanze stupefacenti o utilizzati per saldare debiti di droga.

Durante le attività di perquisizione sono stati sequestrati circa un chilo di droga tra cocaina ed eroina, sostanze da taglio e strumenti per il confezionamento. Uno degli arrestati aveva in casa 1,56 kg di hashish, 560 grammi di marijuana, 35 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.550 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Taranto, Bari e Foggia, a disposizione della magistratura. L’operazione, come ricordato dai Carabinieri, rappresenta un importante risultato nel contrasto al traffico di droga e al caporalato agricolo. Rimane valida per tutti gli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. __________

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

Le persone arrestate sono

in carcere:

Antonio Bitritto, 32 anni, di Grumo Appula; Donato Branca, 55 anni, di Specchia; Francesco Coviello, 36 anni, di Castellaneta; Bartolomeo Carone, 45 anni, di Bari; Eugenio Giuliani, 33 anni, di Bari; Rosario Madio, 31 anni, di Castellaneta; Alessio Matarrese, 22 anni, di Laterza; Mario Matera, 59 anni, di Laterza; Sabino Pace, 40 anni, di Grumo Appula; Giuseppe Renna, 48 anni, di Taranto; Gianfranco Roberto, 25 anni, di Castellaneta

ai domiciliari:

Sabatino Albano, 39 anni, di Pompei; Patrizia Mangialardo, 44 anni, di Castellaneta.

Category: Cronaca