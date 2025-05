NASCE Maldarizzi Academy

Maldarizzi Automotive lancia “Maldarizzi Academy”, il percorso gratuito per formare i carrozzieri di domani (nelle foto, Sante Carlucci all’inaugurazione del corso).

Bari, 16 maggio 2025 – Unire formazione e lavoro per valorizzare il territorio e colmare il gap generazionale nelle professioni tecniche dell’automotive: è con questo obiettivo che Maldarizzi Automotive, in collaborazione con l’agenzia del lavoro Talenti e con il supporto di una rosa di carrozzerie partner, lancia “Maldarizzi Academy”, il primo programma di formazione gratuito rivolto ai futuri operatori di carrozzeria.

Il progetto prevede un percorso formativo della durata complessiva di 160 ore, articolato tra lezioni teoriche e attività pratiche, condotte da tecnici esperti di Maldarizzi Automotive, Magneti Marelli e Basf. L’iniziativa nasce per dare una risposta concreta alle esigenze del mercato e offrire ai giovani un’opportunità reale di inserimento professionale in un settore ad alta specializzazione.

Durante il corso, i partecipanti avranno modo di confrontarsi con tutte le fasi operative del lavoro in carrozzeria: dal montaggio e smontaggio dei componenti meccanici alla riparazione delle parti danneggiate, fino alla mascheratura e all’installazione degli impianti.

Al termine del programma, i candidati più meritevoli avranno accesso a un contratto a tempo determinato di sei mesi presso una delle carrozzerie coinvolte nel progetto, con l’obiettivo di un pieno inserimento in organico

“La carrozzeria è una di quelle attività artigianali a forte impatto tecnologico che rischiano di scomparire se non si investe nel ricambio generazionale: si tratta di un mestiere totalmente nuovo in confronto al passato, che richiede oggi non solo la manualità tecnica. Con Maldarizzi Academy vogliamo offrire un accesso gratuito e concreto alla formazione e creiamo valore attraverso competenze che possono essere subito spendibili nel mondo del lavoro e costruire un network solido di imprese del settore che collaborando investe nella formazione e nella costruzione di giovani talenti.” – dichiara Sante Carlucci, Co-Ceo di Maldarizzi Automotive.

“Innovazione tecnologica, nuovi materiali, intelligenza artificiale e design ricercati hanno rivoluzionato il mondo della carrozzeria e, parallelamente, richiesto nuovi paradigmi della formazione per i giovani talenti che scelgono di occuparsi in questo comparto dell’Automotive in continua trasformazione – sostiene Domenico Orabona, Founder e CEO dell’Agenzia per il Lavoro Talenti. Il nostro compito è quello di confermare l’efficacia di un modello formativo che risponda in modo puntuale alle esigenze di Maldarizzi Automotive e delle carrozzerie partners del territorio, garantendo una selezione e una preparazione accurata di giovani leve alle quali, prima ancora di conoscenze specifiche e competenze codificate, è richiesto di mettersi in gioco con una qualità essenziale e della quale non è possibile fare a meno se si vuole essere protagonisti del proprio lavoro: la motivazione”.

Con questa iniziativa, Maldarizzi Automotive conferma la sua vocazione non solo come protagonista del settore automobilistico nel Sud Italia, ma anche come attore responsabile nel campo della formazione e dell’occupazione giovanile, in un’ottica di sviluppo sostenibile e inclusivo.

