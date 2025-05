OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI

Report de Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _________

Operazione dei Carabinieri a Scorrano: 26enne arrestato per droga e spaccio.

Ieri sera, a Scorrano, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Maglie hanno portato a termine un’operazione di servizio che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un giovane di 26 anni, originario di Sogliano Cavour (LE). L’intervento è stato predisposto in seguito a un’attenta attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e le piazze di spaccio.

Nel corso di un’accurata perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 70 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, accuratamente nascosta all’interno dell’abitazione. Durante l’operazione sono stati trovati anche un bilancino elettronico di precisione, materiale utilizzato verosimilmente per il confezionamento delle singole dosi e banconote di vario taglio, per un valore complessivo di circa 300 euro, a testimonianza di una presunta attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ai fini di eventuali approfondimenti investigativi.

A seguito delle formalità di rito e come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, il giovane 26enne è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Scorrano, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri continueranno a intensificare le attività di controllo e monitoraggio per prevenire ogni forma di illegalità, rafforzando l’impegno nel garantire un territorio più sicuro per tutti.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 17 maggio 2025

Category: Cronaca