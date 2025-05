LA SERATA FINALE DI ‘AMICI’ 2025

di Elena Vada ___________

Lasciando da parte tutti problemi del mondo (e ce ne sono tanti), ho seguito per voi la serata finale (annuale) della simpatica trasmissione ‘Talent Show’ su Canale 5, condotto, come sempre, dall’ inossidabile Maria De Filippi.

È la finale della ventiquattresima edizione di Amici. In gara: Alessia, Antonia, Daniele e Trigno. Eliminato Francesco. In studio i professori Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Presenti anche i giurati Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Maria, accoglie nello studio di Amici, l’ ospite sportiva, Federica Brignone.

È un grande applauso da parte del pubblico. Federica invita i ragazzi ad inseguire i propri sogni e ad affrontare le sfide.

Maria De Filippi annuncia l’esito della sfida del circuito del canto: Trigno accede alla finalissima. Eliminata Antonia.

Si ritorna nel mondo della danza. Alessia affascina con una nuova coreografia, ma Daniele è attualmente in testa. Il ballerino si esibisce sulle note di Sign of the Times dell’artista britannico Harry Styles

Daniele passa alla finissima.

Dopo le eliminazioni di Antonia e Alessia, la conduttrice apre il televoto della finalissima.

Trigno canta il suo ultimo inedito ‘D’amore non si muore’ (bella canzone).

Daniele prosegue danzando sulle note del brano ‘La genesi del tuo colore’ di Irama

Nuove esibizioni per i due finalisti: Trigno canta ‘Salirò’ del cantautore Daniele Silvestri. Daniele continua con una coreografia sulle note del brano L’albero delle noci di Brunori Sas.

TRIGNO (Pietro), cantautore, 23 anni, nato ad Asti, vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. È Juventino.

Premio della Critica, del valore di 50mila euro in gettoni d’oro assegnato in diretta da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane: ANTONIA

Premio delle Radio, assegnato da 10 importanti network: TRIGNO

Premio Unicità del valore di 30mila euro in gettoni d’oro offerto da Oreo: ANTONIA

Premio Keep Dreaming del valore di 7mila euro in gettoni d’oro, va a TUTTI I FINALISTI.

VINCE l’ edizione di AMICI 2024/25:

DANIELE Doria, ballerino di modern, 18 anni (il più giovane del gruppo).

Daniele ha iniziato a danzare da piccolissimo. È nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

A cinque anni i suoi genitori decidono di iscriverlo ad una scuola di danza intuendo, grazie al nonno, che il ballo sarebbe diventato la cosa più importante della sua vita. Dopo un’esperienza a Los Angeles, torna in Italia e, stasera, ha vinto questa edizione del Talent Show di Maria De Filippi, grazie, anche, alla maestra Alessandra Celentano, che lo ha seguito come suo allievo.

Auguri al giovane Daniele per una lunga e proficua carriera. Il talento c’è!

Lui, commosso, alza la Coppa. È incredulo.

Dedica la vittoria alla famiglia e aggiunge: “Voglio dire a mio fratello che ce l’abbiamo fatta!”.

Category: Costume e società, Cultura