LA POLEMICA / SGARBO ISTITUZIONALE DEL SINDACO ADRIANA POLI BORTONE AL SUO PREDECESSORE CARLO SALVEMINI

(g.p.) __________

Comunicazione istituzionale del Comune di Lecce di ieri sera martedì 20 ___________

Sarà inaugurato domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 16, a Lecce, in via Bernardino Realino, il nuovo Centro di accoglienza per persone in condizione di povertà estrema.

Parteciperanno il sindaco, Adriana Poli Bortone; il prefetto, Natalino Manno; l’arcivescovo, monsignor Michele Seccia; l’assessore a Welfare e Coesione sociale, Andrea Guido.

I signori giornalisti sono gentilmente invitati a partecipare. ____________

POST DI QUESTA MATTINA MERCOLEDI’ 21 DI CARLO SALVEMINI SULLA SUA PAGINA FACEBOOK

Oggi a Lecce in via Bernardino Realino aprirà un nuovo centro accoglienza per persone senza fissa dimora.

Ci abbiamo lavorato tanto, lo abbiamo atteso a lungo, ci siamo arrivati.

Siamo contenti e festeggiamo la bella notizia.

Anche se non invitati.

A QUESTO POST CARLO SALVEMINI HA AGGIUNTO SEMPRE QUESTA MATTINA:

UNA FOTO NOTIZIA in cui ricorda che il progetto partì nel 2018, finanziato con un bando regionale

UN VIDEO del sopralluogo fatto in loco il 17 aprile 2024 e la relativa spiegazione scritta:

Lecce non ha mai avuto una casa in città destinata ad accogliere le persone senza fissa dimora. Per dormire, fare una doccia, fare colazione.

Dopo un paziente lavoro di recupero e di allestimento, non appena la Croce Rossa nazionale che si occuperà della gestione avrà firmato la convenzione con il Comune, questa casa in via Bernardino Realino potrà essere un punto di riferimento per donne e uomini che vivono in condizioni di precarietà. Altri 20 posti letto che si aggiungono a quelli già presenti a Masseria Ghermi, che si trova a 5 km da Lecce. Una distanza spesso percepita come un deterrente ad usufruire dei servizi che offre.

È la nostra risposta alla trasformazione sociale che stiamo vivendo e che deve vedere le istituzioni impegnate a dare riscontri a chi è ai margini e ha bisogno di aiuto.

Questa mattina con l’assessora al Welfare Silvia Miglietta e il dirigente del settore Lavori Pubblici Giovanni Puce ho visitato per la prima volta questo nuovo spazio dopo la fine dei lavori

ED ALLA FINE DI TUTTO HA COSI’ CONCLUSO:

“Siamo contenti che questo traguardo oggi sia staton raggiunto.

Ringraziamo la sindaca per il mancato invito”.

Category: Costume e società, Politica