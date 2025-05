“Lecce senza auto per un giorno al mese”, O ALLA SETTIMANA? E DI DOMENICA, O DI MARTEDI’? ASSEMBLEA APERTA DI SINISTRA ITALIANA VENERDI’ 30 MAGGIO

(Rdl) __________ Lanciata subito dopo il passaggio del Giro d’Italia, l’idea era stata formulata da Marina Leuzzi (nella foto), del circolo cittadino di Sinistra Italiana, e aveva incontrato il favore di massima del sindaco Adriana Poli Bortone, tranne che per la scelta del giorno in cui concretizzarla.

Adesso Sinistra Italiana vuole formulare una proposta organica, con il concorso di partiti, associazioni di cittadini e di categorie professionali, e di tutti coloro i quali vogliano aderirvi, per riprendersi lo spazio urbano

“non solo nelle zone del centro ma in tutta l’area urbana, e per educare e abituare tutti a usare e vivere la città in maniera più sostenibile non solo per l’ambiente, ma anche per la salute e il benessere di ciascuno di noi, e soprattutto ritrovare forme rinnovate di comunità e relazioni oltre la frenesia della quotidianità e del lavoro”.

Per questo ha indetto un’assemblea pubblica allargata, che si terrà venerdì 30 maggio alle ore 19, nella sede di via di Casanello 33. ____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 13 maggio scorso (nei due commenti al fondo)

