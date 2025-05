IL CODACONS PER UN’AZIONE COLLETTIVA CONTRO I TRIBUTI DEI CONSORZI BONIFICA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’avvocato Cristian Marchello (nella foto), responsabile della sede di Lecce del Codacons, ci manda il seguente comunicato ___________

AZIONE COLLETTIVA PER I TRIBUTI CONSORTILI:

IL CODACONS LECCE SOSTIENE LA PROPOSTA DI LEGGE

Il CODACONS LECCE, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei cittadini, ha preso parte, con gli avv.ti Cristian Marchello e Cristian Sturdà, alla conferenza stampa promossa dal Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare per la modifica delle norme del processo tributario in materia di Consorzi di Bonifica.

L’incontro si è tenuto nella prestigiosa sede di Palazzo Adorno a Lecce, alla presenza del Sindaco Adriana Poli Bortone, presidente del Comitato.

Il tema è quello di rendere effettivo e concreto il diritto all’accesso alla giustizia per i tributi consortili. Come ben sappiamo, il costo di un’azione legale spesso supera l’importo richiesto dal consorzio, creando un ostacolo significativo per i contribuenti. Questo meccanismo, purtroppo, scoraggia molti dal presentare ricorso: tra contributo unificato, spese legali ed eventuali consulenze tecniche, il costo può superare di gran lunga il beneficio derivante dall’annullamento o dalla riduzione del tributo.

In questo contesto, l’introduzione di un’azione collettiva specifica per i tributi consortili rappresenterebbe una soluzione efficace in quanto consentirebbe di abbattere i costi individuali, efficientare il carico giudiziario e, non ultimo, assicurare uniformità nelle decisioni.

Una battaglia di civiltà e legalità che il CODACONS LECCE sostiene con forza: l’obiettivo è porre fine all’iniquità di un sistema che troppo spesso ha vessato i contribuenti con cartelle ingiuste e procedure antieconomiche. Serve una riforma che garantisca trasparenza, equità e reale giustizia tributaria, restituendo dignità a migliaia di cittadini salentini e pugliesi costretti a far fronte a pretese fiscali non sempre legittime.

Il Codacons ha espresso la sua volontà di contribuire a questa battaglia, attraverso la raccolta delle firme che possa permettere il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal Comitato promotore.

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo