LA POLEMICA / LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CHIEDONO IL RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE PUGLIA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ___________

Puglia, le Guardie Ecologiche Volontarie: una risorsa ignorata

Nonostante l’impegno costante e il servizio svolto sul territorio a tutela dell’ambiente, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) in Puglia continuano a essere ignorate dalla Regione. Una grave lacuna che penalizza il volontariato ambientale e rallenta lo sviluppo di una rete capillare di presidio ecologico sul territorio pugliese.

Le GEV, già attive e pienamente operative in diverse regioni italiane in base a leggi nazionali e normative regionali, svolgono funzioni di vigilanza ambientale, educazione ecologica e supporto agli enti locali nella protezione del patrimonio naturale. In Puglia, invece, manca una specifica attenzione che riconosca la loro piena operatività e collaborazione con le istituzioni.

“È paradossale che in una regione come la Puglia, che vanta una straordinaria biodiversità e numerose aree protette, non sia implementato il ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie con opportuni interventi normativi e finanziari atti a rendere il nostro servizio decoroso e prestigioso” dichiarano le GEV.

Il riconoscimento ufficiale del Servizio delle GEV rappresenterebbe non solo un atto dovuto verso chi dedica tempo e competenze per la tutela ambientale, ma anche un rafforzamento concreto della rete di controllo del territorio, in un’ottica di prevenzione e sostenibilità.

Category: Costume e società, Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo