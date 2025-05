A FRIGOLE, MARINA DI LECCE, NON C’E’ ANCORA IL SEGGIO ELETTORALE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’avvocato Cristian Marchello (nella foto), responsabile della sede di Lecce del Codacons, ci manda il seguente comunicato ___________

“Passano gli anni, cambiano le amministrazioni ma c’è una cosa che non cambia mai, la situazione disastrosa nella quale versano le Marine Leccesi. Dai trasporti alla viabilità, dalla mancanza di servizi alla pulizia delle spiagge, dall’abusivismo all’erosione costiera, i problemi e i disagi per i cittadini non finiscono mai.Questa volta a pagare dazio saranno gli elettori di Frigole i quali, se vorranno votare, dovranno spostarsi fino a Lecce, dal momento che nella Marina non si riesce a reperire una sede da adibire a seggio.

elettorale. Con la conseguenza che per molte persone rinunciare al voto non sarà un gesto volontario di astensionismo, ma una scelta obbligata dovuta all’impossibilità di spostarsi fino a Lecce.” Ed in una votazione in cui l’estensione ha la stessa importanza del voto il problema si amplifica di molto.

“Ecco dunque che la burocrazia, l’inefficienza e l’incapacità portate ai massimi livelli generano situazioni in cui non si riesce a garantire pienamente neanche un diritto fondamentale della persona tutelato dalla Costituzione, come il diritto di voto.

Una situazione che avrebbe potuto essere risolta intervenendo in maniera tempestiva per rendere agibile la scuola, e questo rende bene l’idea di come gli abitanti delle Marine siano semplicemente relegati all’oblio.”

Così scrivevamo in un comunicato stampa del 22.05.2024, in occasione delle elezioni comunali, in un frangente in cui la mancanza di un seggio elettorale nel quartiere litorale aveva scatenato forti polemiche politiche ed una decisa presa di posizione da parte dell’allora minoranza, attuale maggioranza di Palazzo Carafa, che all’epoca si sbracciava e parlava di diritti violati ed oggi tenta di far passare la problematica sotto silenzio.

Per quanto è dato sapere oggi la situazione è tristemente identica, nulla è stato fatto, tutto è rimasto inalterato, compresa l’incapacità a trovare una soluzione che dia agli abitanti del quartiere litorale un seggio elettorale ed un minimo di dignità.

L’unica cosa che sembra cambiata è il totale silenzio di una politica che continua a guardarsi l’ombelico e si rifiuta di affrontare e risolvere gli enormi problemi di questa Città. L’unica cosa che non è cambiata è la politica cittadina che fa polemica, da questa o quella parte, a semplice convenienza e senza guardare alle esigenze di una città in continua evoluzione.

E se per le elezioni comunali era importante garantire a tutti i cittadini di scegliersi la propria guida, oggi più che mai garantire a tutti i cittadini la partecipazione al voto referendario è espressione essenziale della democrazia considerando che in questa votazione, a differenza delle altre, il raggiungimento di un quorum è parte stessa e non sindacabile della votazione stessa.

Per cui oggi più che mai occorre garantire a tutti i cittadini la libera determinazione se partecipare o meno al voto e ciò lo si può fare solo garantendo pari passibilità di partecipazione.

Per questo motivo il Codacons di Lecce in data odierna ha inviato una missiva a Sua Ecc.za il Prefetto di Lecce affinché si ponga finalmente fine a questa annosa vicenda che incide irrimediabilmente sul pieno diritto dei cittadini di Frigole alla libera partecipazione della vita democratica della città e dello Stato.

