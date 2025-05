DRAMMATICO INCIDENTE MORTALE NEL CENTRO DI NARDO’, MUORE ARTIGIANO DI 53 ANNI ALLA GUIDA DI UNO SCOOTER

di Graziano De Tuglie ____________

Gravissimo incidente stradale ieri sera nel centro urbano di Nardò; all’incrocio tra la trafficatissima via Napoli e le vie Cesare Abba e Concordato, nello scontro tra una vecchia Panda e uno scooter è deceduto un uomo di 53 anni che era alla guida del mezzo a due ruote.

La vittima, che lascia la moglie e quattro figli, si chiamava Mino Falangone ed era un artigiano edile; lo scontro lo ha ucciso sul colpo e vani sono stati i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.

Una tragedia che apre, malissimo, la stagione in cui si ha il maggior utilizzo dei mezzi a due ruote; appena due giorni prima si era avuto un altro incidente tra auto e moto nei viali della Zona industriale neritina di una certa gravità ma con traumi risolvibili.

Bisogna rilevare che, a Nardò, l’indisciplina nella circolazione stradale registra picchi inaccettabili particolarmente alti durante il periodo stradale e non bastano i numerosi passaggi pedonali rialzati (eufemismi per dire “dossi”) a limitare le velocità eccessive in cui si cimentano troppi guidatori.

Manca anche una decisa azione di vigilanza che sanzioni le infrazioni con un maggiore presenza degli addetti alla vigilanza stradale con pattuglie sempre in movimento che possano apparire improvvisamente nelle strade cittadine ad incutere timore a chi ama violare norme e regolamenti.

Tutti gli utenti della strada dovrebbero pensare che il loro mezzo di trasporto può trasformarsi improvvisamente in un arma letale e dovrebbero prestare massima attenzione alla guida senza cedere mai alla distrazione.

