PER LA FESTA DEL SUO COMPLEANNO CENTENARIO, ORGANIZZATA A GALATINA DAI COLLEGHI, ANGELO GRECO RISALE SU UN’AUTO DEI CARABINIERI

L’ARMA DEI CARABINIERI RENDE OMAGGIO AL CENTENARIO DI ANGELO GRECO: UN ESEMPIO DI DEDIZIONE, CORAGGIO E SERVIZIO



L’Arma dei Carabinieri desidera esprimere il proprio più sentito augurio e riconoscimento al già Appuntato Angelo Greco, cittadino di Galatina (Le), che ieri ha spento cento candeline.

A porgergli gli auguri presso la sua abitazione di Galatina, a nome di tutti i Carabinieri, è stato il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello Donato D’Amato, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Gallipoli, Capitano Alessandro Monti.



Per lui parole di stima e gratitudine sono giunte anche dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Salvatore Luongo, che, nell’omaggiarlo del crest raffigurante l’emblema dell’Arma, in una lettera ha riportato la sua profonda riconoscenza per “aver dedicato parte della Sua esistenza al servizio della comunità e delle Istituzioni, facendosi testimone dei valori fondamentali dell’Arma dei Carabinieri, prezioso patrimonio da trasmettere quale esempio alle future generazioni”.



Nato a Neviano il 29 maggio 1925, l’Appuntato ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dello Stato e della collettività, incarnando i valori di onore, dignità e senso del dovere che sono alla base della nostra istituzione.

Il suo percorso, iniziato nel difficile contesto della Seconda Guerra Mondiale, ha visto Greco arruolarsi nella Scuola Allievi Carabinieri di Andria nel dicembre 1943, entrando in servizio in un’Italia segnata da grandi sofferenze e trasformazioni. Durante il suo servizio, ha partecipato attivamente alla lotta contro il banditismo in Sicilia, alla ricostruzione del territorio e alla riapertura dei presidi dell’Arma in località di frontiera come Livigno, simbolo di rinascita e ripresa.



Dopo oltre vent’anni dedicati al servizio, l’Appuntato Angelo Greco ha scelto di vivere una vita di pace e famiglia a Galatina, insieme alla moglie. La sua testimonianza di vita e i valori trasmessi rappresentano un esempio di integrità e dedizione per le nuove generazioni.

A rendere il festeggiamento ancora più speciale, la sezione di Nardò dell’Associazione Nazionale

Carabinieri ha voluto unirsi ai festeggiamenti. I colleghi di Angelo, che hanno condiviso con lui

esperienze lavorative e legami di amicizia, hanno espresso la loro gratitudine e affetto.

La sua vita lunga un secolo è un patrimonio di valori e di storia, che testimonia come il senso del dovere e l’amore per la Patria possano essere vissuti con coerenza e umiltà.



Ieri, dopo tantissimi anni, l’Appuntato Greco è salito nuovamente sull’autoradio del Nucleo Radiomobile. Non è mancata l’emozione da parte dell’anziano Carabiniere nell’apprezzare le innovazioni delle nuove gazzelle dell’Arma.



Angelo ha poi rivolto il suo sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per i sentimenti di affetto, stima e vicinanza tributatigli in occasione del suo centesimo compleanno. Con orgoglio mostra ancora le foto di quegli anni ed i documenti che conserva con grande nostalgia.

Commozione tra i presenti nel rivivere attraverso i suoi lucidi racconti di quel periodo della storia italiana.



Lecce, 30 maggio 2025

