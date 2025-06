DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 10 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è martedì 10 giugno 2025.

La Chiesa ricorda Santa Diana e Santa Marcella.

Auguri alle nostre amiche e alle nostre lettrici cche portano questo nome.

E’ il giorno dell’ entrata in guerra dell’ Italia al fianco della Germania Nazional-Socialista, cui solo negli ultimi tre anni si era avvicinata, mentre prima era ago della bilancia degli equilibri europei e internazionali, nella seconda Guerra Mondiale, ottantacinque anni fa, nel 1940.

A parte la diversa valutazione che abbiamo oggi della guerra in sé, e dell’ orrore del concetto nella nostra sensibilità di contemporanei, fu un errore storico di Benito Mussolini: contrariamente a quanto pensava, o gli avevano fatto credere, non eravamo militarmente preparati; inoltre, le truppe nazional-socialiste che sembravano aver dilagato sul continente, a tal punto da dover costringere in breve tempo l’ Inghilterra alla resa, furono fermate, e da lì in avanti successero altri avvenimenti, che a poco a poco sovvertirono gli eventi.

Proverbio salentino: QUANDU RRIA LA GLORIA SE PERDE LA MEMORIA

Quando arriva la gloria si perde la memoria.

