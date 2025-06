INVITO A PRESENZIARE DELL’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI. GERMANA VALENTINI A LECCE DOMENICA 15 PER LA PRESENTAZIONE DI DUE SUOI LIBRI DA…ASCOLTARE: “emozioni … vi aspettiamo”

(Rdl) _____________



“Domenica 15 giugno 2025, alle ore 19.00, a Lecce presso il Giardino di Palazzo Giaconia in Piazzetta dei Peruzzi, 1, daremo il via alla rassegna LibrAscolto con la presentazione dei libri:



– “A cena con Joe DiMaggio” di Dr. Rock Positano e John Positano;



– ⁠”Veniero” di Germana Valentini.



L’evento è gratuito ed è realizzato in collaborazione con il Centro Regionale Audiolibro Puglia.



La presentazione è organizzata con la collaborazione della Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Lecce e con la preziosa collaborazione di Scena Muta di Ivan Raganato, che ne cura la Direzione Artistica.



Interverranno Stefanno Donno, editore “I Quaderni del Bardo” e Germana Valentini, scrittrice e autrice televisiva.



La lettura di alcuni passi sarà curata dalle attrici di Scena Muta: Dalila Grandioso, Alisia Mariano e Maria Antonietta Vacca.



Interventi musicali a cura di Ettore Romano, cantante.



Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio ricco di emozioni e riflessioni!”

