IL LECCE RICOMINCIA A FERRAGOSTO

(Rdl) __________ La Lega Calcio ha ufficializzato il calendario della Coppa Italia 2025-2026. Il Lecce comincia dal primo turno (ce n’è in prigramma anche uno preliminare) e disputerà la prima partita ufficiale della stagione venerdì 15 agosto alle 20.45, ospitando la Juve Stabia, squadra di Castellammare di Stabia, che milita in serie B, dove quest’anno si è ben comportata, arrivando a disputare i play off.

“Ospitando” solo sula carta, perché si sa già che il Via del Mare sarà occupato da lavori di ristrutturazione e quindi il campo di gioco sarà un altro, ancora da stabiire.

La prima di campionato invece, come detto ieri, sarà a Genova contro il Genoa sabato 23 agosto alle 18.30. ____________

Category: Sport