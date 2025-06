MUORE SUL COLPO DONNA INVESTITA DA UN’AUTO DI NOTTE NEI PRESSI DI OSTUNI

(e.l.) ____________Una giovane di 36 anni, della quale non sono state rese note le generalità, è morta questa notte investita da un’auto lungo la provinciale che da Ostuni porta al mare.

La donna, originaria della provincia di Bari e residente a Ostuni in una struttura sanitaria in cui era in cura, camminava in mezzo alla strada. L’investitore ha detto di averla vista all’improvviso e di aver provato a evitare l’impatto, senza riuscirci. Si è fermato a prestare soccorso, ma per la vittima non c’era più niente da fare e quando sono arrivati i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso.

Indagini dei Carabinieri in corso.

La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Perrino (nella foto) in attesa delle decisioni del pm di turno presso la Procura della Repubbica di Brindisi.

