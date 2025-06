CONTROLLI DEL TERRITORIO INTERFORZE A PORTO CESAREO

Report della Questura di Lecce __________

Polizia di Stato: controlli straordinari interforze a Porto Cesareo.

Nella mattina odierna, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Capitaneria di Porto e ASL hanno effettuato una incisiva attività di prevenzione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza nel Comune di Porto Cesareo.

In linea con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio interforze al fine di garantire una presenza sempre più pregnante delle forze dell’ordine anche nelle località costiere, in occasione dell’avvio della stagione estiva.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale del Commissariato di Nardò, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale di Porto Cesareo e della Capitaneria di Porto, con la collaborazione dell’ASL, ha identificato 193 persone e controllato 2 stabilimenti balneari e 3 spiagge libere, in località Torre Lapillo. Durante il controllo di circa 84 veicoli, sono state contestate 4 sanzioni al codice della strada e ritirata una carta di circolazione.

Nei confronti degli stabilimenti balneari controllati, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 4.000 euro, per violazioni dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 51/2025, relativamente ad alcune criticità connesse alla tenuta delle dotazioni antincendio e di pronto soccorso. Il titolare di uno dei due lidi, inoltre, è stato diffidato rispetto alla variazione d’uso di un locale originariamente destinato ad infermeria, che veniva utilizzato come deposito, diffida rispetto alla quale dovrà provvedere all’immediata regolarizzazione per non incorrere in più gravi sanzioni.

Inoltre, durante i controlli effettuati su 3 spiagge libere, a Torre Lapillo, per prevenire la vendita abusiva da parte di ambulati, sono stati sequestrati amministrativamente circa 300 pezzi di merce, per un valore complessivo di circa 5.000 euro. Rispetto a tale merce, sono stati effettuati 4 sequestri amministrativi, ed elevate 2 sanzioni amministrative di euro 5.164 cadauna, nei confronti di altrettanti venditori ambulanti abusivi.

Lecce, 28 giugno 2025

Category: Cronaca