DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 29 GIUGNO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 29 giugno 2025.

Santi Pietro e Paolo.

Auguri di buon onomastico a tutte e a tutti i nostri amici e amiche, lettori e lettrici, che portano questi nomi.

A Lecce buon compleanno alla professoressa Maria Rosaria Ferilli, che compie 82anni.

Secondo la tradizione durante i loro viaggi di evangelizzazione i Santi Pietro e Paolo giunsero a Galatina (nella foto, la festa annuale).

L’apostolo Pietro si fermò in contrada San Vito e riposò su una grossa pietra. I galatinesi custodiscono questa pietra nella Chiesa matrice dedicata proprio a San Pietro.

Paolo invece fu ospitato in una casa nel luogo dove ora si trova la Chiesetta di San Paolo. Il santo concesse al feudo di Galatina l’immunità dai veleni attraverso l’acqua del pozzo presente ancora oggi all’interno della Chiesetta. La Chiesetta di San Paolo viene aperta al pubblico ogni anno in occasione dei festeggiamenti in onore dei due Santi.

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno 1934 ha luogo la cosiddetta “Notte dei lunghi coltelli”, epurazione nazista dei vertici della truppe speciali SA e degli oppositori di Adolf Hitler.

Proverbio salentino: MEGGHIU NNA FESTA RANDE CA CENTU PICCICCHE

Meglio una festa grande che cento piccole.

Category: Costume e società