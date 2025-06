LA NUOVA POCHETTE O-Bag FIRMATA Chateau d’Ax New Form UN ACCESSORIO CHE UNISCE VISIONE E DESIGN PER NUOVE PROSPETTIVE INDUSTRIALI

Rdl______Sarà uno degli accessori più attesi la nuova pochette O-Bag firmata Chateau d’Ax New Form si prepara a conquistare il mercato con una capsule elegante, pratica e profondamente contemporanea. Una sinergia strategica tra due realtà italiane d’eccellenza: O-Bag, brand veneto che ha superato i 40 milioni di euro di fatturato annuo, punto di riferimento globale per la personalizzazione e lo stile modulare, e Chateau d’Ax New Form Pelletterie, marchio emergente che sta rivoluzionando il concetto di moda accessibile e artigianale.

Pensata per una generazione dinamica, curiosa e attenta al design, la nuova pochette offre modularità, leggerezza, resistenza all’acqua e versatilità estrema: perfetta in città, in viaggio, di giorno e di sera. Un progetto che incarna la doppia anima dei due brand: innovazione e identità Made in Italy.

“Il 2026 sarà un anno chiave per la nostra espansione,” dichiara Tonio Vangeli, General Manager di Chateau d’Ax New Form. “Questa collaborazione con O-Bag va ben oltre il prodotto: è una dichiarazione di intenti, un passo deciso verso la crescita commerciale e lo sviluppo industriale del nostro marchio.”

L’identità del marchio resta forte e coerente..

Nessuna discontinuità con la produzione attuale: la nuova direzione si integra perfettamente con l’identità di Chateau d’Ax New Form, che continuerà a valorizzare la lavorazione artigianale e l’eccellenza delle borse in pelle Made in Italy – asset centrali e irrinunciabili del modello produttivo.

La nuova pochette sarà distribuita in anteprima nei punti vendita Chateau d’Ax New Form, affiancata da un programma promozionale su scala nazionale, eventi di presentazione nelle principali città italiane e una campagna stampa dedicata su riviste di moda, design e lifestyle.

Una rete industriale che crea valore e lavoro.

La capsule sarà parte di un più ampio piano industriale che prevede l’apertura di nuovi poli produttivi nel Sud Italia e la creazione di posti di lavoro qualificati nei settori chiave della filiera: artigianato, marketing, logistica e retail. Un modello di crescita sostenibile che mira a rilanciare il territorio e attrarre giovani talenti.

Ma l’impegno va oltre: Chateau d’Ax New Form ha già attivato un progetto di co-branding con un’azienda calzaturiera specializzata in sneakers, attiva da oltre due generazioni e a rischio chiusura. Grazie alla collaborazione, l’azienda ha rilanciato la propria produzione, trovando nuova linfa vitale e riportando al centro il know-how manifatturiero italiano.

“Per noi il co-branding è una leva strategica per generare valore condiviso, salvaguardare le competenze storiche del Made in Italy e creare filiere moderne ma radicate nella tradizione,” prosegue Vangeli.

O-Bag: nuovi orizzonti di crescita e target

Anche O-Bag trova in questa partnership una concreta opportunità per ampliare il proprio raggio d’azione: entrando in contatto con nuovi target, rafforzando la presenza nel Mezzogiorno e posizionandosi sempre più saldamente nel mercato degli accessori smart, componibili e trasversali. Con una reputazione consolidata a livello internazionale e una community affezionata, il brand potrà espandere la propria offerta e intercettare trend emergenti.

Un’identità coerente, verso nuove collaborazioni

La direzione intrapresa resta coerente con i valori fondanti di Chateau d’Ax New Form: lavorazione artigianale, qualità, accessibilità e design contemporaneo. In questa visione si inseriscono anche nuove collaborazioni in fase di definizione con partner selezionati nei settori:

Calzature (già avviato)

Abbigliamento

Gioielleria e preziosi

Occhialeria

Collezioni esclusive, originali e capaci di fondere saperi diversi in proposte nuove, accattivanti e fedeli allo spirito del brand.

