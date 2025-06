IL PRIMO NUOVO ‘COLPO’ DI CORVINO

LA CAUSA AFFETTIVA DELLA MALATTIA: SEMINARIO CON SERGIO MARTELLA E AMELIA SIELO AD ANDRANO 11 LUGLIO

In un testo pubblicato negli anni Ottanta lo psicoanalista Franco Fornari presenta un lavoro di ricerca effettuato in collaborazione con l’ospedale milanese Vittore Buzzi e l’istituto di psicologia della facoltà di lettere e filosofia dell’università statale di Milano. Tale progetto usava il metodo psicoanalitico per rivoluzionare i presidi sanitari dedicati alla cura delle persone, rendendo […]