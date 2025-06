APPELLO PER SALVARE ALMENO I DUE PINI SUPERSTITI IN VIA ADIGE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Maria Cucurachi, per il Coordinamento per gli alberi e il verde urbano di Lecce, ci manda il seguente comunicato, firmato dai sotto elencati sottoscrittori _________

SALVIAMO I PINI DI VIA ADIGE A LECCE

Appello a

– Avv. Zappatore, direttore generale Arca Sud Salento

– Dott. Severo Martini, assessore Ambiente Comune di Lecce

La realizzazione di una pensilina in un edificio Arca sud tra Via Adige e Via Isonzo è stato il motivo per decretare l’abbattimento di quattro maestosi pini, senza alcuna criticità, collocati all’interno di una vastissima aiuola e adeguatamente lontani da abitazioni e strade.

Autorevoli fonti affermano che Arca abbia chiesto al Comune la loro messa in sicurezza, per alcuni rami sporgenti, senza chiedere che i pini fossero rimossi, poiché non impediscono la realizzazione della pensilina, visto che sono distanti circa 15 metri da essa.

Due dei quattro pini sono stati già abbattuti: nessun cartello informava dei lavori né sappiamo con quali atti o perizie indispensabili sia stata supportata la scelta.

Questo appello è per chiedere l’interruzione definitiva del piano di abbattimento degli altri due, i quali potranno essere potati permettendone la messa in sicurezza, purché in periodo adeguato per le potature.

I pini e tutte le alberature urbane non siano più considerate variabili dipendenti o ostacoli per ogni intervento pubblico e privato, come recentemente occorso in via Sozy Carafa, dove ben 15 splendide magnolie sono state sacrificate agli scavi per la costruzione di nuovi lotti di edilizia popolare.

Saluti

Firme:

– Coordinamento per gli alberi e il verde urbano di Lecce

– Prof. De Bellis Luigi, Unisalento

– dott. Mignone Valeria, giudice

– dott. De Filippis Giovanni ,Ordine medici

– dott. De Vitis Vittorio WWF Salento

– dott. Mario Fiorella, giudice

– Ristori Jacopo già comandante Carabinieri forestali

– prof Di Sebastiano Gianpietro, Unisalento

– dott.Presicce Alessandro, Adoc

– Dott.Mangia Sergio, Isde Medici per l ambiente

– Prof. Stefano Cristante, UniSalento ____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 22 giugno scorso

Category: Costume e società, Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo