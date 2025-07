ARRESTATO CITTADINO TUNISINO

Report della Questura di Lecce ___________

LECCE: TENTA DI RUBARE UN’AUTO. A BORDO CI SONO DEI RAGAZZI. LA POLIZIA DI STATO LO ARRESTA

Nella mattinata di ieri, intorno alle 6.30, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 42 anni, in regola sul territorio nazionale, per tentata rapina, resistenza e lesioni colpose.

L’uomo, ponendosi in mezzo alla strada, ha bloccato un’auto nel tentativo di rubarla mentre questa transitava su viale Otranto, è salito sul cofano del mezzo e ha colpito il parabrezza con pugni. A bordo vi erano 3 ragazzi italiani che sono stati minacciati dallo straniero allo scopo di farsi consegnare l’auto. Il conducente, spaventato dal rapinatore, nel tentativo di scappare, ha effettuato retromarcia e salendo sul marciapiede ha impattato contro un segnale stradale di fronte all’ingresso della Questura. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti e hanno bloccato il 42enne che opponeva resistenza. Il cittadino tunisino è stato arrestato e su disposizioni del PM è stato associato in carcere.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 30 giugno 2025

Category: Cronaca