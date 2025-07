DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 6 LUGLIO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 6 luglio 2025.

Santa Maria Goretti.

Auguri a Roma al giornalista, editore ed imprenditore Italo Bocchino, che oggi compie 58 anni.

In Spagna, a Pamplona, si celebra la Festa di San Firmino o Sanfermines in spagnolo. È considerata come una delle migliori feste del mondo, insieme al Carnevale di Rio de Janeiro e all’Oktoberfest di Monaco di Baviera. La festa andrà avanti fino al 14 di luglio. A dare il via alle celebrazioni è il lancio del chupinazo, un razzo, dal balcone del consiglio della città ma l’evento che nel bene e nel male ha reso famosa la festa di San Firmino è l’Encierro, la famosa corsa dei tori.

Come oggi, nel 1945, a due mesi dalla fine della guerra, ci fu l’ Eccidio di Schio: gli ex partigiani uccisero cinquantaquattro persone, rinchiuse nel carcere come detenuti “politici” di possibile parte fascista, sebbene non tutti fossero ugualmente compromessi con il fascismo e in molti casi fossero stati arrestati per errore.

Proverbio salentino: Lettu e manciare picca, vita longa e ricca.

Mangiare poco, un po’ di tutto, ma sempre poco, e dormire molto, in due battute la saggezza popolare indica l’ elisir di lunga vita.

Category: Costume e società