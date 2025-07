RECUPERATO ALL’ALBA SENZA VITA IL CORPO DELL’IMPRENDITORE DI CASTRO ANDATO IERI SERA A FARE IL BAGNO

(e.l.) ___________ E’ stato trovato senza vita in mare, a pochi metri dalla riva, sul litorale di Tricase, all’alba, il corpo di Antonio Verdicchia, 65 anni, di Diso, residente a Castro, dove gestiva un locale. Recuperato dai militari della Guardia Costiera, è stato riconosciuto dai familiari, che non avevano più notizie di lui da ieri sera, quando era uscito per andare a fare un bagno in mare.

Indagini dei Carabinieri in corso.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto l’autopsia.

L’ipotesi degli inquirenti è che si sia trattato di un malore improvviso.

