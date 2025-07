CONTROLLI STRAORDINARI A OTRANTO

Report della Questura di Lecce __________

Controlli straordinari interforze a Otranto

Come deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI ha disposto un servizio di controllo straordinario del territorio voltosi nella mattinata di ieri nel comune idruntino.

Particolare attenzione è stata posta al fenomeno dell’esercizio abusivo di attività balneari che, se non viene debitamente arginato con servizi di controllo ad hoc, rischia di creare disagi alla libera fruizione delle aree demaniali da parte dei bagnanti.

Nel corso delle ispezioni per la prevenzione di violazioni delle norme che disciplinano attività abusive in ambito balneare sono stati controllati n. 12 esercizi commerciali, e in uno di essi si è riscontrata un’occupazione abusiva di spazio demaniale ed inosservanza dei limiti alla proprietà privata, per cui è stato denunciato il titolare dell’attività e sono stati sequestrati nr. 30 lettini, nr. 9 ombrelloni e nr. 6 paletti.

Per quanto riguarda le ispezioni operate a carico delle altre attività sono state riscontrate delle inadempienze per le quali sono state irrogate le seguenti sanzioni amministrative: n.4 esercenti sono stati sanzionati per mancata emissione dello scontrino fiscale; nr.2 aziende di locazione e noleggio di attrezzature e diporto sono state sanzionate per violazione dell’ordinanza sulla sicurezza balneare; nr.1 stabilimento balneare è stato sanzionato per violazione amministrativa sulla tracciabilità dei rifiuti; è stata irrogata una sanzione amministrativa per mancanza dei requisiti dalla legge Regionale 24/2015 e contestate due infrazioni per pubblicità abusiva.

Il servizio è stato svolto dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Locale di Otranto.

Durante la predetta attività sono stati effettuati n.7 posti di controllo, durante i quali sono state identificate n. 283 persone; sono stati controllati n. 141 veicoli e sono state elevate n. 3 contestazioni al C.D.S.

Lecce, 06 luglio 2025

