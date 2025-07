ZITTI ZITTI PORTANO NUOVI RIFIUTI NELLA DISCARICA DI BURGESI A UGENTO

di Daniela Casciaro ____________

Una nota diramata da AGER , l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, datata 1° luglio 2025, ha comunicato la ripresa dei conferimenti presso l’impianto TMB di Ugento, gestito dalla società “Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl”.

A partire dal 2 e fino al 31 luglio, i rifiuti indifferenziati e quelli derivanti dallo spazzamento stradale saranno trattati e parte di essi — la frazione umida — verrà smaltita presso la discarica di Burgesi.

La conferma è giunta solo in seguito, ma i segnali erano già tangibili: nella mattinata di ieri, alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un camion nei pressi dell’impianto, generando comprensibile preoccupazione.

Alcuni rappresentanti del Comitato “No Burgesi” allertati dalle segnalazioni, hanno cercato di ottenere chiarimenti inviando messaggi agli amministratori locali. Sulla nota dell’Ager da parte delle amministrazioni locali non è avvenuta nessuna dichiarazione. Un silenzio percepito con amarezza da parte delle associazioni che da tempo si occupano della vicenda.

La riapertura, per il Comitato No Burgesi, rappresenta un passo indietro sotto il profilo ambientale e civico. Negli ultimi mesi, il Comitato ha promosso una capillare attività di sensibilizzazione nel territorio, ponendo l’accento sulla necessità di adottare modelli di gestione dei rifiuti più sostenibili, responsabili e trasparenti.

L’opposizione alla riattivazione della discarica non è motivata da pregiudizi o allarmismi, ma da anni di osservazioni , studi riguardanti aspetti ambientali e difesa della salute pubblica. Burgesi, secondo il Comitato, non dovrebbe rappresentare la risposta alle emergenze, ma l’occasione per avviare una vera transizione verso sistemi virtuosi.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, il Comitato ha annunciato una riunione per approfondire quanto è successo e stabilire le azioni da intraprendere per la tutela del territorio e della salute dei cittadini.

