“Pillole leggere” DI LAURA SIMONETTI, PRESENTAZIONE A COPERTINO GIOVEDI’ 10

(Rdl) ___________ Giovedi 10 luglio alle 19.30, a Copertino, presso il giardino del Vescovo adiacente al santuario della Madonna della Grottella, l’associazione culturale Azione Parallela in collaborazione con Scena Muta, presenta “Pillole Leggere” di Laura Simonetti.

Una presentazione come tante? No, per svariate ragioni.

Si tratta infatti di un evento davvero speciale, vediamo perchè.

L’autrice, Laura Simonetti, maestra in pensione, ha raccolte queste pillole e le racconta in chiave leggera, durante il suo percorso di cura oncologica. Una chiave di lettura che offre profondi spunti di riflessione mentre accenna a teneri sorrisi.

Laura è riuscita a lasciare con questo manualetto la sua eredità spirituale, la sua visione di vita, la leggerezza con cui ha vissuto e la profondità con la quale è entrata nella vita di chi ha avuto la gioia di incontrarla.

Interverranno la dott. Alessandra Marulli esperta josefina e la maestra Maria Rosaria Nestola.

Le letture saranno a cura di Scena Muta di Ivan Raganato, modera Maria Antonietta Vacca.

Category: Costume e società