LECCE, SEQUESTRO DI DROGA E ARMI ALLA 167: ARRESTATO PREGIUDICATO

(f.f.)______

Oltre un chilo e trecento grammi di sostanze stupefacenti, una pistola con munizioni, coltelli e più di settemila euro in contanti. È questo il bilancio dell’operazione condotta nella serata di lunedì dalla Polizia di Stato nel cuore del quartiere 167 di Lecce, area da tempo sotto osservazione per fenomeni di microcriminalità legati allo spaccio di droga.

L’intervento è scattato intorno alle ore 18:00, durante un ordinario servizio di controllo del territorio effettuato dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce. Gli agenti hanno notato due giovani – di 23 e 24 anni – già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i poliziotti a effettuare una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di marijuana e hashish.

L’attenzione degli operatori si è poi concentrata sul comportamento del 24enne, sorpreso a inviare messaggi subito dopo il controllo. Ritenendo possibile un tentativo di allertare complici o far sparire prove, le forze dell’ordine hanno disposto un immediato intervento presso la sua abitazione, situata nella stessa zona.

Pochi minuti dopo, intorno alle 18:20, un secondo equipaggio ha fermato nei pressi dell’appartamento un uomo di 59 anni che stava uscendo con una busta trasparente contenente due borse della spesa. All’interno, sostanze sospette ben visibili.

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno dell’abitazione sono stati trovati 370,5 grammi di marijuana, 738 grammi di hashish, 213 grammi di cocaina, una pistola calibro 9×18 modello SIGSAUER con caricatore contenente 7 cartucce (risultata oggetto di una denuncia di smarrimento), 14 cartucce aggiuntive, quattro coltelli, denaro contante per un totale di 7.405 euro e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo, Antonio Luigi Tursi, pregiudicato, è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce – Borgo San Nicola. È ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I due giovani fermati inizialmente sono stati indagati in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Per uno di loro è scattata anche un’accusa per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali connessioni tra i soggetti coinvolti e accertare ulteriori responsabilità.

Category: Cronaca