CONTROLLI STRAORDINARI A GALATINA

Report della Questura di Lecce (nella foto, il Commissariato di Galatina) ___________

Galatina: Servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico

In linea con le strategie condivise in sede Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI ha disposto per la serata ieri 7 luglio un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato da Polizia di Stato e Polizia Locale.

Il servizio straordinario si è svolto nel centro storico della città di Galatina, interessando le zone che raggruppano i locali della movida e quindi con una maggiore aggregazione di persone, ma ha interessato anche il quartiere fieristico, zona più defilata rispetto al centro tuttavia con alta affluenza di frequentatori per la presenza di sale giochi e video lottery terminal e i paesi limitrofi con una vita notturna vivace.

In particolare, nel centro di Galatina la Polizia di Stato ha effettuato un controllato sugli avventori di un locale di intrattenimento in via Don Tonino Bello e un secondo controllo avventori è stato effettuato in una sala giochi del quartiere fieristico al fine di prevenire irregolarità e illeciti.

I controlli hanno toccato anche il centro cittadino del comune limitrofo di Aradeo dove si è registrata una vivace affluenza di giovani nelle zone del centro.

In particolare gli agenti della Polizia di Stato insieme alla Polizia locale hanno controllato un attività di “vending machine h24” a mezzo distributori automatici di bevande e snack, attività nota come luogo di aggregazione giovanile e oggetto di specifici controlli di contrasto a fenomeni di illegalità in genere. Qui e in altri tre bar del centro di Aradeo si è proceduto all’identificazione dei numerosi avventori presenti.

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, integrati dagli agenti del Commissariato di P.S. di Galatina e il personale della Polizia Locale, hanno effettuato 5 posti di controllo, identificato 280 persone e controllato 76 veicoli.

E’ stata disposta inoltre l’intensificazione dei controlli nelle zone ad alta densità abitativa dove durante l’estate si intensifica il fenomeno dei furti in appartamento, per via di un gran numero di residenti che si spostano nelle abitazioni sulla costa.

Lecce, 8 luglio 2025

Category: Cronaca