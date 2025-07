AUTO IN FIAMME DAVANTI AL BAR: PANICO NEL CENTRO DI TUGLIE

(f.f)______

Paura nella mattinata davanti al bar “Dolce Vita”, nel cuore del paese, quando un’auto parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco. Il veicolo, secondo quanto raccontato da un testimone, apparteneva a un uomo che si era fermato per un caffè. Nel giro di pochi minuti, dalla macchina ha cominciato a uscire fumo, seguito da fiamme che hanno avvolto l’intera carrozzeria.L’allarme è stato immediato. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio prima che potesse coinvolgere altri mezzi o causare danni a persone o strutture circostanti. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta un guasto di natura elettrica o meccanica. Restano i momenti di terrore vissuti dai presenti, in una tranquilla mattinata estiva improvvisamente trasformata in scena da film.

Category: Cronaca