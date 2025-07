PORTO CESAREO, MAXI BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO: SEQUESTRI, MULTE E CONTROLLI SERRATI SULLE MARINE

(f.f.)______

Scattano i controlli straordinari della Polizia di Stato sulle coste ioniche salentine. Nella giornata di ieri, un imponente servizio ad “alto impatto” ha interessato Porto Cesareo, Torre Lapillo e Punta Prosciutto, nel quadro del potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori e alle illegalità diffuse sul territorio. L’operazione, voluta dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti e pianificata secondo le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Nardò con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto.

Obiettivo principale del blitz: colpire lo spaccio di droga, reprimere i reati contro la persona e il patrimonio, garantire l’ordine pubblico e stroncare il commercio abusivo e la vendita di merce contraffatta. L’attività si è concentrata anche sugli esercizi pubblici e sugli stabilimenti balneari, nel mirino per le condizioni di sicurezza e il rispetto delle normative.

A Porto Cesareo e Torre Lapillo sono stati sottoposti a controllo quattro esercizi pubblici, mentre a Punta Prosciutto sono stati ispezionati due lidi, entrambi sanzionati per irregolarità: locali di primo soccorso inidonei e, in un caso, l’assenza di dotazioni antincendio. Le sanzioni amministrative comminate ammontano complessivamente a oltre 3.000 euro. Le due strutture sono state formalmente diffidate a regolarizzare le violazioni riscontrate, pena la sospensione dell’attività, con ulteriori accertamenti affidati alla Capitaneria di Porto.

Nel corso dei controlli sulle spiagge libere, sono stati sequestrati circa 700 articoli venduti abusivamente e potenzialmente pericolosi per i consumatori, per un valore stimato di circa 7.000 euro. Nessuna irregolarità invece nei due parcheggi privati ispezionati, oggetto di precedenti segnalazioni per presunto abusivismo.

Complessivamente, l’operazione ha portato all’identificazione di 177 persone e al controllo di 60 veicoli, rafforzando il presidio del territorio in uno dei periodi più critici dell’anno per affluenza turistica e rischio di reati stagionali. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni per garantire legalità e sicurezza lungo tutta la costa salentina.

