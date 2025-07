BLITZ DELLA GURDIA DI FINANZA NEI CENTRI SCOMMESSE A TARANTO: SEQUESTRI, DENUNCE, SANZIONI

(f.f.) __________

Due centri scommesse clandestini scoperti, venti apparecchi da gioco sequestrati e undici persone segnalate all’autorità: è questo il bilancio di un’imponente operazione condotta nei giorni scorsi a Taranto, frutto della collaborazione tra le Fiamme Gialle e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il blitz è scattato a seguito di una serie di analisi di rischio mirate che hanno passato al setaccio diversi circoli ricreativi dislocati su tutto il territorio della provincia tarantina. Gli investigatori hanno individuato venti apparecchi elettronici da gioco non collegati alla rete telematica dell’Agenzia Dogane e Monopoli, quindi totalmente fuori legge.

Gli apparecchi sono stati immediatamente sequestrati.

Le indagini, tuttora in corso, puntano ora a chiarire se i titolari delle attività coinvolte abbiano omesso il pagamento del “Prelievo Unico Erariale”, il tributo dovuto in base alle giocate registrate.In un’ulteriore operazione, svolta in concomitanza con le partite della “Fase a gironi” del primo Mondiale di calcio per club, sono stati scoperti altri due centri scommesse abusivi, completamente privi di autorizzazione. Al termine dei controlli, undici pwrsone sono stati segnalate alle Autorità competenti e sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ai 210 mila euro.

L’azione sinergica tra Guardia di Finanza e Agenzia Dogane e Monopoli rientra in un piano strategico volto a colpire il gioco d’azzardo illegale, tutelare i consumatori e proteggere soprattutto i soggetti più vulnerabili, come i minori, da pratiche insicure e prive di garanzie.

