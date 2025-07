(e.l.) ____________ E’ entrata in acqua per fare il bagno, ma si è sentita male e non si è più ripresa. Vani i tentativi di soccorrerla prima del bagnino dello stabilimento in cui si trovava, al Lido San Giovanni (nella foto), poi dei sanitari del 118. E’ morta così annegata questa mattina a Gallipoli Anna Maria Natale, 83 anni, di Roma, in vacanza nel Salento con i marito.

Category: Cronaca